Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 27-10, các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh; Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ban, ngành về tình hình triển khai thực hiện chương trình. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại UBND tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025 của 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 hơn 225,6 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương hơn 144,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 80,8 tỷ đồng. Đến ngày 30-9, số vốn giải ngân đạt hơn 120,5 tỷ đồng, bằng 53,4% kế hoạch; trong đó vốn đầu tư công giải ngân đạt 63,5%, kinh phí chi thường xuyên đạt 44,1%.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp.

Giai đoạn 2026 - 2030, tổng nguồn lực dự kiến thực hiện các chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh hơn 4.545 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công hơn 3.333 tỷ đồng, kinh phí chi thường xuyên hơn 1.211 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp.

Đối với kế hoạch năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị Sở Tài chính phân bổ hơn 48,5 tỷ đồng vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương để các địa phương thực hiện chương trình. Đồng thời, sở đã tổng hợp danh mục vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn, làm cơ sở phân bổ vốn năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, quy định rõ trách nhiệm của cán bộ kiêm nhiệm; đẩy nhanh việc bổ sung nhân sự đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn cho Văn phòng Điều phối tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xác định cơ cấu và khả năng huy động nguồn lực thực hiện chương trình sau hợp nhất. Các sở, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình 5 năm và kế hoạch năm 2027 theo lĩnh vực phụ trách, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20-11 để tổng hợp.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành tập trung thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình MTQG, hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chương trình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và giải ngân vốn. Đối với kế hoạch vốn năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026, các đơn vị phải tập trung thực hiện, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổ chức làm việc với 39 xã có liên quan, hướng dẫn rà soát, bổ sung, hoàn thiện 144 hồ sơ còn vướng mắc trong tổng số 238 hồ sơ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 2-11. Đối với nhóm nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa có tổng vốn hơn 200 tỷ đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chủ động làm việc với các địa phương chưa hoàn thành tiêu chí thuộc lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ trước ngày 2-11.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Điều phối và hoàn thiện các quy định cần thiết phục vụ triển khai chương trình. Các sở, ngành liên quan chủ động bố trí cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường phối hợp, xác định rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai; đồng thời khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế tạm thời làm cơ sở tổ chức thực hiện chương trình.

Đối với kế hoạch thực hiện năm 2026, các cơ quan, đơn vị cần rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chủ động chuẩn bị kế hoạch, bảo đảm tiến độ phân bổ vốn và tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các sở, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chương trình.