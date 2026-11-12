Đẩy nhanh tiến độ thông xe Vành đai 3 đoạn qua TPHCM

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thành Vinh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung quyết tâm bảo đảm tiến độ đưa các đoạn tuyến vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết Nguyên đán. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), dự án Vành đai 3 có tổng chiều dài 76,34km, trong đó đoạn qua TPHCM dài 58,54km. Ban Giao thông được giao làm chủ đầu tư hai dự án thành phần xây dựng (DATP1 và DATP5).

Về tiến độ thi công, DATP1 đang triển khai 10 gói thầu xây lắp chính, đạt 83,7% khối lượng hợp đồng; DATP5 có 4 gói thầu, đạt 73,8%. Đáng chú ý, đoạn cao tốc cầu cạn qua 3 phường gồm Long Trường, Long Phước và Long Bình đã cơ bản hoàn thiện. Chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh các hạng mục còn lại tại nút giao HLD (Vành đai 3 và Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) và nút giao Tân Vạn, phường Đông Hoà, phấn đấu đưa khoảng 17km vào khai thác vào cuối tháng 11-2026, đồng bộ với tiến độ khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đối với các đoạn còn lại, từ nay đến cuối năm 2026, các nhà thầu tập trung xử lý nền đất yếu, dỡ tải những đoạn đã tắt lún, thi công móng cấp phối đá dăm và thảm nhựa mặt đường. Một số hạng mục như hệ thống giao thông thông minh (ITS), nhà điều hành và trạm kiểm soát tải trọng xe dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Công nhân thi công liên tục 3 ca/ngày để đảm bảo thông xe đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cao tốc Bến Lức Long Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm bảo đảm tiến độ đưa các đoạn tuyến vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Theo ông Vinh các nhà thầu chịu nhiều áp lực từ chi phí nhân công tăng, lãi vay ngân hàng và tình hình tài chính khó khăn. Trong khi đó, quy định hiện hành chưa có cơ sở phù hợp để thực hiện bù trừ giá theo chỉ số, khiến việc xử lý biến động giá vật liệu gặp nhiều vướng mắc.

Đoạn cầu cạn qua 3 phường Long Trường, Long Phước và Long Bình sẵn sàng thông xe. Ảnh: THANH CHIÊU

Trước tình hình này, ông Vinh đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu chia sẻ khó khăn, phối hợp với các địa phương tìm kiếm nguồn cung, tháo gỡ vướng mắc trong khai thác và cung ứng vật liệu, đồng thời nghiên cứu giải pháp hỗ trợ phù hợp để duy trì tiến độ thi công.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý các đơn vị phải rà soát kỹ phương án khai thác, tổ chức giao thông và khả năng kết nối đồng bộ. Đối với những đoạn chưa hoàn thiện toàn bộ hạng mục, cần nghiên cứu phương án khai thác từng bước, xem xét hạn chế một số loại phương tiện nhằm bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc và phát sinh các điểm mất an toàn giao thông.

Nút giao HLD (Vành đai 3 và Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) đang khẩn trương thi công các hạng mục còn lại. Ảnh: THANH CHIÊU

Ông Nguyễn Thành Vinh yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không đánh đổi chất lượng công trình lấy tiến độ. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, chuẩn bị đầy đủ vật liệu, thiết bị và các điều kiện kỹ thuật trước khi đưa công trình vào khai thác, bảo đảm an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư.