Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm ngành giao thông

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Hiện nay, toàn quốc đang triển khai 55 dự án trọng điểm ngành giao thông, với 112 dự án thành phần. Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho các dự án này là 285.000 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng nguồn vốn đầu tư công của cả nước. Tính đến ngày 21/9/2026, các dự án đã giải ngân 105.000 tỷ đồng, đạt 40,7% kế hoạch. Trong đó, 42 dự án, dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân dưới 40%.

Nguyên nhân chủ yếu là việc lập kế hoạch chưa sát thực tế, thủ tục đầu tư còn chậm. Nhiều dự án đồng thời chịu ảnh hưởng của biến động giá vật tư, thiếu nguồn cung vật liệu và nhân lực; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng kéo dài; thời tiết bất lợi; năng lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu còn hạn chế...

Hội nghị được trực tuyến đến các tỉnh, thành phố.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La đang triển khai thi công Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức 39 mũi thi công đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến ngày 25/9/2026, giá trị thực hiện 3 gói thầu xây lắp ước đạt 506,18 tỷ đồng, bằng 15,09% giá trị hợp đồng. Các khu tái định cư và trạm dừng nghỉ cơ bản hoàn thành; công tác di dời đường điện đạt 90%; một số nội dung kỹ thuật đang tiếp tục được xử lý để bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ, an toàn. Về nguồn vốn, toàn dự án đã được giao trên 3.062,311/9.963,929 tỷ đồng; đã giải ngân trên 2.278 tỷ đồng, đạt 74,4% số vốn được giao.

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Đối với cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), tỉnh Sơn La đã hoàn thiện, thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện, Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan đề xuất giao cơ quan chủ quản dự án. Tỉnh Sơn La đã chủ động đề nghị sớm thẩm định chính thức Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.

Tại hội nghị, các địa phương đã thông tin nhanh về tiến độ thi công, tình hình giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, hai bộ sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.