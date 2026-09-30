Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng

Thi công tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua xã Khánh Nhạc. Ảnh: Anh Tuấn

Tăng tốc trên toàn tuyến

Những ngày tháng 9, trên công trường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, các mũi thi công đang được đẩy nhanh. Máy đào, máy lu, phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động tại nhiều vị trí; các hạng mục cầu, hầm chui, nền đường được tổ chức thi công song song. Sau tháng 7, 8 mưa nhiều, ảnh hưởng đến thi công cầu, cống, hầm chui và tập kết vật liệu, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tăng ca, tăng kíp để bù lại khối lượng bị chậm.

Dự án trên địa bàn tỉnh có chiều dài 25,3km, điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Mai Sơn, thuộc phường Yên Thắng; điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Đáy, thuộc xã Khánh Thiện. Tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 120km/giờ, tổng mức đầu tư hơn 9.113 tỷ đồng.

Đến nay, một trong những điều kiện quan trọng để đẩy nhanh thi công đã được bảo đảm, toàn bộ 217ha mặt bằng tuyến chính, tương ứng 25,3km đã được bàn giao. Giá trị thực hiện gói thầu xây dựng tuyến chính đạt hơn 2.071 tỷ đồng, bằng 50% giá trị hợp đồng. Khối lượng đắp cát nền đường đã hoàn thành; đắp đất nền đường K95 đạt hơn 3,5 triệu m3.

Cả 12 cầu trên tuyến đang được thi công. Trong số 19 hầm chui, 6 hầm đã hoàn thành, 9 hầm đang thi công, 4 hầm chờ đủ thời gian thí nghiệm cọc xi măng đất để chuyển bước thi công.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình cho biết: Mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao đầy đủ, chủ đầu tư đang bám sát công trường, yêu cầu các nhà thầu bố trí lại các mũi thi công, tăng ca, tăng kíp tại những vị trí đủ điều kiện. Trọng tâm hiện nay là đẩy nhanh các hạng mục cầu, hầm chui dân sinh, nền và mặt đường tại những đoạn đã dỡ tải; đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật liệu để các công việc được triển khai liên tục.

Trên công trường, các nhà thầu đã tăng thêm nhân lực, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh từng hạng mục, ưu tiên những vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung. Máy móc, nhân lực được điều chuyển linh hoạt giữa các mũi; những đoạn nền đủ điều kiện được triển khai ngay, đồng thời tập trung thi công cầu, hầm chui và chuẩn bị các điều kiện cho thi công mặt đường. Để bảo đảm tiến độ thi công, nguồn vật liệu cũng là vấn đề phải giải quyết kịp thời.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, lượng cấp phối đá dăm loại I tập kết về công trường mới đạt khoảng 60 nghìn m3 trên tổng nhu cầu khoảng 560 nghìn m3. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu chủ động tìm kiếm, bổ sung nguồn vật liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời khẩn trương hoàn thành thiết kế thành phần cấp phối bê tông nhựa.

Hoàn thiện đường gom, bảo đảm kết nối đồng bộ

Cùng với tuyến chính, hệ thống đường gom cần được triển khai đồng bộ để bảo đảm việc đi lại, sản xuất của người dân hai bên cao tốc. Đây cũng là phần việc đang được chủ đầu tư và các địa phương tập trung tháo gỡ.

Tại phường Yên Thắng, liên quan đến dự án còn nhiệm vụ GPMB đường gom đoạn Km0+600 - Km2+100 thuộc khu vực điều chỉnh quy mô đường gom qua núi Sậu. Chủ đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các bước thẩm định. Đối với địa phương, yêu cầu trước hết là quản lý chặt hiện trạng, tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng công trình trong phạm vi dự án điều chỉnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai GPMB sau khi dự án được phê duyệt.

Đồng chí Lưu Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Yên Thắng cho biết: Địa phương xác định công tác GPMB đường gom phải được chuẩn bị chủ động, thực hiện đúng trình tự, quy định để khi đủ điều kiện có thể triển khai ngay.

Phường đang phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát phạm vi dự kiến thu hồi đất, quản lý chặt hiện trạng; đồng thời tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương và phạm vi thực hiện dự án. Khi có đầy đủ căn cứ, địa phương sẽ tập trung thực hiện các bước kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định, phấn đấu bàn giao mặt bằng đáp ứng tiến độ thi công.

Việc hoàn thiện các phần việc tại Yên Thắng còn có ý nghĩa quan trọng bởi đây là địa bàn điểm đầu dự án và nút giao Mai Sơn - vị trí kết nối cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng với cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Phương án thiết kế đấu nối tại nút giao Mai Sơn đã được Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương; Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất phương án kết nối, giải pháp thiết kế và tổ chức giao thông.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2024-2026. Khối lượng còn lại vẫn lớn, trong khi tiến độ thi công phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nguồn vật liệu cũng như việc hoàn thiện các thủ tục liên quan. Vì vậy, cùng với tăng nhân lực, máy móc trên công trường, việc giải quyết kịp thời mặt bằng đường gom, hoàn thiện thủ tục đầu tư và chuẩn bị nguồn vật liệu cần được thực hiện đồng bộ.

Khi tuyến cao tốc hoàn thành, cùng với kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại nút giao Mai Sơn, trục giao thông này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại của tỉnh, tăng khả năng kết nối với khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ. Đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn là yêu cầu xuyên suốt để công trình sớm được đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.