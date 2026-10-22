Đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp thứ 3 ở vùng biên Hà Tĩnh

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân (xã Hương Xuân) là công trình trường nội trú liên cấp thứ 3 đang được triển khai tại Hà Tĩnh, tiếp nối các trường học nội trú đã hoàn thành tại 2 xã: Sơn Kim 1 và Hương Khê.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 217 tỷ đồng với quy mô 37 lớp học (bao gồm 19 lớp cấp TH và 18 lớp cấp THCS), do BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Công trình được khởi công từ ngày 25/8/2026 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2027, góp phần nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt cho học sinh miền núi, từng bước hoàn thiện hệ thống trường học nội trú trên địa bàn theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Thời điểm này, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Bình Mạnh (Nghệ An) đang huy động hàng chục xe, máy các loại để tập trung xử lý nền, san lấp mặt bằng.

Ông Trần Ngọc Bảo - Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh (bên phải) cho biết: “Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân cần khoảng 88.000 m³ đất đắp. Chúng tôi đã chủ động tìm kiếm nguồn đất, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khai thác mỏ đất cách công trình 1,6 km. Giải pháp này được triển khai theo cơ chế mới của Luật số 147/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản nhằm giải quyết được bất cập về mỏ vật liệu san lấp, rút ngắn cự ly vận chuyển, tiết kiệm chi phí đầu tư. Việc bảo đảm nguồn đất san lấp mặt bằng là điều kiện tiên quyết để triển khai các hạng mục khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình”.

Cùng với san lấp mặt bằng, nhà thầu đang triển khai các hạng mục: nhà học, công trình phụ trợ, hàng rào và đường giao thông nội bộ. Trên công trường, hơn 150 công nhân được chia thành nhiều tổ đội, triển khai thi công theo từng hạng mục nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.

Anh Phạm Đức Toan (xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An) cho biết: "Thời tiết vào mùa mưa nên việc thi công gặp không ít khó khăn, mưa xuống khiến mặt bằng lầy lội, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển vật liệu và triển khai các phần việc ngoài trời. Đặc biệt, những ngày mưa kéo dài làm gián đoạn công việc, chúng tôi phải chủ động sắp xếp lại thời gian, tranh thủ những lúc tạnh ráo để tiếp tục thi công".

Sau gần 2 tháng triển khai, dự án hiện đã đạt khối lượng thi công khoảng 30%. Trong đó, công tác san lấp mặt bằng đạt khoảng 90%; các hạng mục phụ trợ đạt khoảng 50%; các hạng mục kết cấu nhà đạt khoảng 40%.

Cùng với nỗ lực của nhà thầu thi công, hiện nay trên công trường, chủ đầu tư cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các hạng mục được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng công trình.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư và nỗ lực từ đơn vị thi công, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân đang từng bước được hình thành, phấn đấu "về đích" trước ngày 30/6/2027, tạo môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, thuận lợi hơn cho học sinh miền núi Hà Tĩnh.

Theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức và vận hành các trường phổ thông nội trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnhtriển khai 7 trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới. Hiện, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê đã hoàn thành, đưa vào hoạt động trong tháng 9/2026. Ở giai đoạn 2, Hà Tĩnh triển khai xây dựng 5 trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã: Hương Xuân,Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Hương Bình và Vũ Quang. Ngoài Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân đang được triển khai thi công, các dự án còn lại đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để sớm khởi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2027.