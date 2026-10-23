Đẩy nhanh tiến độ thi công, thông xe kỹ thuật Cầu Nhật Lệ 3 vào ngày 24/11/2026

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ công trình - Ảnh: T.Đ

Hiện dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu đã hoàn thành thi công các hạng mục: Cầu Nhật Lệ 3; đường đầu cầu phía xã Quảng Ninh; hệ thống cống thoát nước dọc D800; hệ thống thoát nước dọc D2000. Đồng thời đang thi công các hạng mục, gồm: Đường đầu cầu phía xã Bảo Ninh cũ (nay thuộc phường Đồng Hới); hệ thống thoát nước dọc D2000; hệ thống thoát nước thải; nền, móng mặt đường mở rộng giai đoạn 2 phía xã Bảo Ninh cũ. Giá trị thực hiện đạt khoảng 97% khối lượng hợp đồng thi công xây dựng.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu tại phường Đồng Hới - Ảnh: T.Đ

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, dù giá trị thực hiện đã đạt tỉ lệ cao, khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, trong khi thời gian hoàn thành không còn nhiều.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm nhân lực, máy móc để thi công công trình - Ảnh: T.Đ

Vì vậy, đồng chí yêu cầu nhà thầu, các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện, tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm ngày 24/11/2026 tiến hành thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 - Ảnh: T.Đ

Đồng chí nhấn mạnh, chậm nhất ngày 15/11 phải hoàn thành các hạng mục công trình để tổ chức kiểm tra, đánh giá; ngày 24/11/2026, ngày đầu tiên tỉnh tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 phải tiến hành thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3, góp phần tạo niềm vui, phấn khởi trong Nhân dân; đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy kết nối không gian đô thị và phát triển du lịch của tỉnh.