Đẩy nhanh tiến độ thi công tái định cư cho người dân vùng lũ Yên Nhân

Công trường thi công khu TĐC được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

“Khu tái định cư sắp xong chưa cán bộ?”. Vừa thấy lãnh đạo xã đến, chị Vi Thị Thắm đã hỏi. Câu hỏi ngắn gọn nhưng chứa đựng mong mỏi của gia đình chị sau gần một năm phải sống tạm kể từ trận lũ lớn năm 2025.

Gia đình chị Thắm có 5 nhân khẩu. Sau thiên tai, căn nhà bị cuốn trôi, gia đình phải dựng nhà tạm trên khu đất mượn. Căn nhà nhỏ, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Mỗi khi mưa lớn, nỗi lo lại thường trực bởi nơi ở hiện tại không thể mang đến cảm giác an toàn như một căn nhà kiên cố.

Chị Thắm cho biết, gia đình chỉ mong khu TĐC sớm hoàn thành để có đất dựng nhà, ổn định cuộc sống. Sau những gì đã trải qua trong trận lũ năm trước, một nơi ở an toàn với gia đình chị không chỉ là chỗ che mưa, che nắng mà còn là điều kiện để mọi người yên tâm làm ăn, chăm lo cho các con.

Video: Chị Vi Thị Thắm.

Cách đó không xa, gia đình anh Hà Văn Trắm, với 7 nhân khẩu, cũng đang chờ ngày được chuyển đến nơi ở mới. Sau khi căn nhà bị cuốn trôi, gia đình phải tìm chỗ ở tạm trong lúc chờ khu TĐC hoàn thiện. Cuộc sống chưa thể ổn định, nhất là khi mùa mưa lũ vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Mong muốn của những hộ dân vùng lũ như chị Thắm, anh Trắm đang được gửi gắm vào tiến độ thi công tại công trường hai khu TĐC Na Quan và Na Sọt. Trên công trường, máy móc được huy động, công nhân tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục hạ tầng.

Video: Ông Lê Quang Luân.

Ông Lê Quang Luân, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Đức Tuấn, đơn vị thi công, cho biết quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do thời tiết mưa nhiều, thường xuyên phải gián đoạn. Địa chất tại một số vị trí cũng phức tạp, nhiều đá nên việc thi công nền phải sử dụng các giải pháp khoan, đục, ảnh hưởng đến tiến độ.

Để bù lại thời gian bị gián đoạn, đơn vị đã huy động thêm máy móc, phương tiện và nhân lực, tổ chức tăng ca, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục hạ tầng theo kế hoạch, sớm bàn giao mặt bằng để người dân có thể dựng nhà.

Theo lãnh đạo xã Yên Nhân, hiện hai khu tái định cư tập trung tại Na Sọt và Na Quan đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công. Trong đó, khu tái định cư Na Sọt có diện tích 2,49ha, tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, bố trí cho 33 hộ dân; khu Na Quan rộng 4,49ha, tổng mức đầu tư 20,8 tỷ đồng, bố trí cho 36 hộ dân.

Địa chất mặt bằng khu TĐC nhiều đá, gây khó khăn cho nhà thầu thi công.

Quá trình triển khai dự án cũng gặp một số khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng do liên quan đến chuyển đổi đất lâm nghiệp. Bên cạnh đó, việc thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài và đang trong mùa mưa bão cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ các hạng mục.

Khó khăn nhưng xã Yên Nhân đang tập trung tạo điều kiện tốt nhất để các nhà thầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu bảo đảm tiến độ, sớm hoàn thành các khu TĐC để người dân sớm ổn định cuộc sống.