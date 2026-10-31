Đẩy nhanh tiến độ thi công sân bay Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa công trình thi công Hạng mục hàng không dân dụng (sân bay Phan Thiết)

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, phường Mũi Né và nhà đầu tư là Công ty TNHH Cảng Hàng không Mặt Trời Phan Thiết.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, dự kiến đến ngày 31/12/2026, phần thô nhà ga hành khách sẽ hoàn thành; đến tháng 4/2027, hạng mục đường lăn sẽ thi công xong. Hiện công trường duy trì thi công cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày nghỉ, với hơn 200 công nhân nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đến nay, tiến độ triển khai dự án cơ bản bảo đảm theo hợp đồng đã ký kết giữa UBND tỉnh và nhà đầu tư.

Vật liệu tập kết phục vụ thi công các hạng mục công trình

Tính đến ngày 26/10/2026, nhiều hạng mục quan trọng của dự án đang được triển khai theo kế hoạch, gồm nhà ga hành khách, đài kiểm soát không lưu, đường lăn, sân đỗ, hệ thống thoát nước khu bay, hàng rào dự án, khu vực mặt đất và các công trình phụ trợ.

Khu vực thi công nhà ga hành khách dự kiến sẽ hoàn thành phần thô vào ngày 31/12/2026

Cụ thể, nhà ga hành khách đã hoàn thành 100% khối lượng ép cọc, thi công móng và giằng đạt 68%; hạng mục san nền đường lăn, sân đỗ đạt 63%. Đối với đài kiểm soát không lưu, công tác ép cọc đã hoàn thành 100%, lắp đặt cốt thép và cốp pha móng cũng đạt 100% khối lượng.

Phần móng đài kiểm soát không lưu đã thi công xong

Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư, nhất là việc tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục, góp phần bảo đảm tiến độ dự án theo cam kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nghe báo cáo tiến độ thi công đài kiểm soát không lưu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý nhà đầu tư tiếp tục quan tâm công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường tại công trường; đồng thời tăng cường đôn đốc tiến độ, kiểm soát chất lượng công trình, bảo đảm các hạng mục hoàn thành theo kế hoạch, sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.