Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Mường Tè

Dự án Đường dây và TBA 110kV Mường Tè được điều chỉnh theo hướng đồng bộ, phù hợp hơn với yêu cầu cung cấp điện khu vực. Theo Quyết định số 222/EVNNPC-KH ngày 16/1/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 106,367 tỷ đồng. Theo thiết kế được phê duyệt, công trình gồm 4,77km đường dây 110kV mạch kép và TBA công suất 2x25MVA, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, cho phép điều khiển, giám sát từ xa, được khởi công vào cuối tháng 9 vừa qua.

Toàn dự án có 8 gói thầu, đến nay, 3 gói thầu đã hoàn thành, gồm: tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và rà phá bom mìn. Ba gói thầu đang được triển khai; gói thầu kiểm toán dự án hoàn thành thực hiện đấu thầu tập trung tại Tổng công ty; 1 gói thầu đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu. Đối với gói thầu xây lắp đường dây 110kV (NPC-110MT-G03), Công ty Điện lực Lai Châu đã hoàn thành xét thầu, ký hợp đồng số 65/2026/HĐ-PCLC-BQLDA ngày 22/9/2026 với Công ty TNHH MTV Xây dựng Thuận Phát. Gói thầu tư vấn giám sát toàn bộ công trình (NPC-110MT-TV05) do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Điện & Hạ tầng Kỹ thuật thực hiện.

Việc hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp và tư vấn giám sát tạo cơ sở để chủ đầu tư tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng và tiến độ các hạng mục. Tuy nhiên, để công trình triển khai thuận lợi, cần sự phối hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và chính quyền địa phương, nhất là trong xử lý những vấn đề phát sinh tại hiện trường. Xác định tiến độ và chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, Công ty Điện lực Lai Châu yêu cầu Ban Quản lý dự án, các phòng chuyên môn và nhà thầu nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Ông Võ Mạnh Hồng - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu nhấn mạnh, các nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát phải tuân thủ đầy đủ quy định của ngành điện, pháp luật nhà nước và yêu cầu của cơ quan quản lý; bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Trong quá trình thi công, nếu phát sinh vướng mắc về thiết kế, mặt bằng hoặc điều kiện thực tế, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, đề xuất giải pháp phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ban Quản lý dự án được yêu cầu bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, kiểm soát tiến độ và báo cáo hằng ngày. Nhà thầu xây lắp tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị; xây dựng phương án tổ chức thi công, biểu tiến độ chi tiết, bảo đảm thực hiện đúng thiết kế, chất lượng và kế hoạch được phê duyệt. Đơn vị tư vấn giám sát bố trí cán bộ thường xuyên tại công trường, theo dõi sát quá trình thi công, kịp thời báo cáo phát sinh, đề xuất giải pháp xử lý. Nhà thầu tư vấn thiết kế chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, điều chỉnh thiết kế khi cần thiết, thực hiện giám sát tác giả theo quy định.

Đại diện nhà thầu xây lắp, ông Vũ Thanh Vận – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thuận Phát bày tỏ vinh dự khi được tham gia thi công công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là uy tín của doanh nghiệp, công ty cam kết huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định của ngành điện và pháp luật về đầu tư xây dựng. Đồng thời, đơn vị chú trọng bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng hạng mục, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

Dự án triển khai tại địa bàn 3 xã Hua Bum, Bum Tở, Bum Nưa, vì vậy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư triển khai các phần việc liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án. Công ty Điện lực Lai Châu mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của UBND các xã trong tuyên truyền, vận động nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm công trình hoàn thành theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Bum Tở cho biết, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tăng độ ổn định, tin cậy của hệ thống điện, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. UBND xã Bum Tở sẽ chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các nhà thầu, thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần bảo đảm tiến độ dự án.

Dự án Đường dây và TBA 110kV Mường Tè có vai trò quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng điện khu vực. Sự quyết liệt của chủ đầu tư, trách nhiệm của các nhà thầu cùng sự phối hợp của chính quyền và nhân dân sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.