Đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng Dự án xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS xã Lũng Cú và xã Thắng Mố

Đồng chí Hoàng Gia Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bản đồ tổng thể Dự án Trường PTNT liên Cấp TH&THCS Lúng Cú.

Dự án xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Lũng Cú là 6,69 ha, diện tích thu hồi là 5,02 ha của 24 hộ dân, trong đó có 37 ngôi mộ cần di chuyển. Đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê kiểm đếm, phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạm ứng chi trả tiền bồi thường cho 23/24 hộ dân và 37 ngôi mộ cần di chuyển với số tiền trên 12 tỷ đồng. Dự án có 2 khu là khu tiểu học và khu THCS với 18 hạng mục chính và các hạng mục phụ trợ, đến nay 5 hạng mục khu THCS hoàn thành 100%, 1 hạng mục đang thi công phần móng, 12 hạng mục khu tiểu học chưa thi công. Tổng khối lượng thực hiện đạt 23% giá trị hợp đồng thi công xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra thực tế Trường PTNT liên cấp TH&THCS Lúng Cú.

Dự án xây dựng Trường PTNT liên cấp TH&THCS Thắng Mố có diện tích đất để thực hiện dự án là 2,9ha. Đến nay hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm và tạm ứng chi trả tiền bồi thường cho 8/9 hộ dân với số tiền trên 2 tỷ đồng. Dự án gồm 8 khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ và đã triển khai thực hiện với tổng khối lượng hoàn thành đạt 26% giá trị hợp đồng thi công xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho cán bộ kỹ thuật, công nhân đang xây dựng Dự án Trường PTNT liên cấp TH&THCS Lúng Cú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long tặng quà cho cán bộ kỹ thuật, công nhân đang xây dựng Dự án Trường PTNT liên cấp TH&THCS Thắng Mố.

Sau khi kiểm tra thực tế các hạng mục của hai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, nhà đầu tư, đơn vị thi công đã vượt qua khó khăn trước mắt đảm bảo các hạng mục dự án được triển khai đúng tiến độ. Đồng chí đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu, địa phương tăng cường phối hợp, chủ động huy động gấp đôi, gấp ba nhân lực, máy móc, vật liệu; lựa chọn phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế; khẩn trương phối hợp giải quyết vướng mắc về mặt bằng, di chuyển đường dây điện gắn với rà soát, xác định nguồn đất đắp phục vụ xây dựng; các sở, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về thủ tục và nguồn cung vật liệu; kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.