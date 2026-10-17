Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mai Lĩnh, gỡ nút thắt ùn tắc trên Quốc lộ 6

Cầu Mai Lĩnh hiện hữu đang trở thành một trong những điểm nghẽn giao thông đáng chú ý trên Quốc lộ 6.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển qua cầu Mai Lĩnh.

Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện tăng cao trong khi khả năng lưu thông qua cầu còn hạn chế khiến dòng xe thường xuyên ùn ứ, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến những người di chuyển giữa trung tâm Hà Nội và khu vực phía Tây mà còn gây áp lực lên hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa trên tuyến đường huyết mạch kết nối Thủ đô với các địa phương phía Tây Bắc.

Dừng xe giữa dòng phương tiện ùn ứ trên Quốc lộ 6, anh Luận (trú tại phường Hà Đông) cho biết, mỗi ngày anh mất rất nhiều thời gian để qua cầu Mai Lĩnh dù đi xe máy.

“Các làn đường đều kín ôtô, mình phải luồn qua những khoảng trống hoặc đi vào phần đường đất đang thi công mở rộng. Đặc biệt vào giờ cao điểm đi làm và tan làm, hàng dài phương tiện di chuyển nối đuôi nhau”, anh Luận nói.

Hình ảnh ùn tắc 2 đầu cầu do xung đột dòng phương tiện.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Mai Lĩnh.

Ghi nhận thực tế của PV, trong khi cầu mới đang được xây dựng, các phương tiện vẫn phải lưu thông qua cầu Mai Lĩnh cũ.

Việc vừa tổ chức giao thông, vừa triển khai thi công các hạng mục mở rộng khiến khu vực này tiếp tục chịu áp lực lớn, nhất là khi mật độ phương tiện tăng cao.

Cầu Mai Lĩnh mới thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 6 nằm tại khu vực giáp ranh giữa phường Chương Mỹ và Yên Nghĩa, có chiều dài khoảng 1,03km, được thiết kế quy mô 4 làn xe.

Công trình được xây dựng nhằm tăng năng lực lưu thông qua khu vực, thay thế dần cầu cũ vốn không còn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại.

Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công dầm thép và nhiều hạng mục kết cấu cầu. Hệ thống đường dẫn cũng được triển khai song song với phần cầu chính.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 6 góp phần giải quyết áp lực giao thông phía Tây Thủ đô.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội, chủ đầu tư đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Đơn vị thi công phấn đấu thông xe phần cầu bên phải tuyến vào đầu tháng 12/2026. Sau khi phần cầu này hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để thi công phần cầu bên trái tuyến, từng bước hoàn thiện toàn bộ công trình.

Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7km, tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng.

Công trình phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027.

Khi cầu Mai Lĩnh mới được đưa vào khai thác cùng với các hạng mục mở rộng Quốc lộ 6, năng lực lưu thông trên tuyến được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể.