Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Biện

Cầu Biện đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: THÀNH LÂN

Cầu Biện nằm trên đường Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa, là tuyến giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía nam Đà Nẵng. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp (chủ đầu tư), hạng mục cải tạo, nâng cấp cầu Biện thuộc Tiểu dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò. Công trình khởi công ngày 12/1/2024, thời gian thi công theo kế hoạch là 480 ngày. Mốc hoàn thành hạng mục được đặt ra trước ngày 30/6/2026, trong khi thời gian thực hiện dự án đến tháng 5/2027. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, công trình không thể hoàn thành theo mốc tiến độ ban đầu.

Vừa qua, nhiều cử tri phường Ngũ Hành Sơn kiến nghị tiến độ thi công cầu Biện còn chậm, gây khó khăn cho việc đi lại.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, ông Đào Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Xuân Quang cho biết, trước khi tháo dỡ cầu cũ, đơn vị thi công phải di dời toàn bộ hạ tầng kỹ thuật cầu cũ. Theo chủ trương của thành phố, dầm cầu Biện hiện trạng phải được tháo dỡ, di dời để tận dụng cho dự án khác. Vì vậy, việc tháo dỡ chủ yếu phải thực hiện thủ công hoặc bằng máy cầm tay nhằm tránh ảnh hưởng đến các dầm cầu cần giữ lại. Công việc đòi hỏi sự thận trọng, khiến thời gian triển khai kéo dài.

Đặc biệt, quá trình thi công cọc khoan nhồi gặp trở ngại do điều kiện địa chất phức tạp. Đây là một trong những khó khăn kỹ thuật chủ yếu khiến hạng mục không thể hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Trước tình hình công trình không thể hoàn thành theo tiến độ ban đầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đã báo cáo Sở Tài chính, đề xuất gia hạn thời gian thi công đến ngày 31/12/2026.

Trao đổi về tiến độ dự án, lãnh đạo ban quản lý cho biết, sau khi khắc phục các khó khăn, dự kiến cầu Biện sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2026. Để bảo đảm tiến độ dự kiến, chủ đầu tư và nhà thầu đã tập trung xử lý những vướng mắc kỹ thuật, đặc biệt là các khó khăn trong quá trình thi công cọc khoan nhồi tại khu vực có địa chất phức tạp.

Bên cạnh nhiệm vụ đẩy nhanh thi công, công tác tổ chức giao thông trên tuyến đường tránh cũng được chú trọng, nhất là vào giờ cao điểm, nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian công trình chưa hoàn thành.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Xuân Quang Đào Quang Huy cho hay, từ đầu năm 2026 đến nay, tranh thủ thời tiết tốt, nhà thầu đã tập trung phương tiện, nhân công, vật tư để tăng tốc thi công công trình cầu Biện.

Đến giữa tháng 10/2026, công trình đã hoàn thành thi công trụ T1, một số hạng mục của kết cấu phần trên mặt cầu, tiến tới triển khai thi công dầm giai đoạn 2, các kết cấu khác của thượng bộ, như gờ lan can nguyên đơn hạ lưu, lắp đặt chắn bánh, mương thoát nước, vỉa hè đi bộ…

“Chúng tôi phấn đấu hoàn thành các hạng mục mố cầu, trụ cầu và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ nằm ở vị trí dưới sông trước mùa mưa lũ năm nay để tạo thuận lợi cho việc thi công phần thượng bộ cầu và hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2026 như kế hoạch gia hạn”, ông Huy nói.