Đẩy nhanh tiến độ thi công

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, tăng kết nối giao thông giữa các địa phương khu vực Tây Bắc. Việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết, nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đang được các đơn vị thi công tập trung nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được khởi công từ tháng 9/2024, có tổng chiều dài khoảng 85km. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La khoảng 32,3km, đi qua các xã Vân Hồ, Tô Múa và phường Vân Sơn, tổng mức đầu tư 4.118 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La, gồm ba gói xây lắp là số 26, 27 và 28.

Gói thầu số 26 (Km53 - Km 63+500): Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải – Công ty CP 479 Hòa Bình trúng thầu (giá trị hơn 1.153 tỷ đồng).

Gói thầu số 27 (Km 63+500 – Km 74+500): Thi công bởi liên danh nhà thầu có sự tham gia của Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam (các nhà thầu tham gia đấu thầu gói này còn có Liên danh CTCP Xây dựng công trình giao thông 144, Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, Liên danh Sơn La - TNHH Phúc Thành An).

Gói thầu số 28 (Km 74+500 – Km 85+300): Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (liên danh chính) – Công ty CP Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn – Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên trúng thầu (giá trị hơn 1.210 tỷ đồng).

Ngày 25/ 11, ông Đỗ Văn Hà, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Tự Lập, đại diện liên danh nhà thầu cho biết: Đến nay, giá trị thực hiện gói thầu đạt khoảng 295 tỷ đồng, bằng 25% giá trị hợp đồng. Đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, phấn đấu thực hiện khối lượng có giá trị 90 tỷ đồng trong tháng 11 và 82 tỷ đồng trong tháng 12/2026.

Tại gói thầu số 27, đoạn Km 63+500 - Km 74+500, gồm 8 cầu, liên danh nhà thầu đang duy trì 16 mũi thi công, huy động 271 nhân công và 126 máy móc, thiết bị. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 271 tỷ đồng, bằng 25% giá trị hợp đồng.

Máy móc hoạt động hết công xuất tại dự án cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu

Ông Trịnh Ngọc Vĩnh, cán bộ kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam, đại diện liên danh nhà thầu cho biết: Thời gian qua, mưa nhiều, địa chất tại một số vị trí phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Khắc phục khó khăn, đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu thực hiện khối lượng có giá trị 74 tỷ đồng trong tháng 11 và 74 tỷ đồng trong tháng 12.

Đối với gói thầu số 26, đoạn Km53 - Km 63+500, gồm 10 cầu, Liên danh Sơn Hải - Công ty 479 đang triển khai 13 mũi thi công, huy động 262 nhân công và 120 máy móc, thiết bị. Giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 183 tỷ đồng, bằng 16,6% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu phấn đấu thực hiện khối lượng có giá trị 62 tỷ đồng trong tháng 11 và 66 tỷ đồng trong tháng 12/2026.

Tập trung tháo gỡ khó khăn

Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 26/ 11, ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La cho biết: Tổng kế hoạch vốn đã giao cho dự án đến nay đạt hơn 2.359 tỷ đồng; trong đó, đã giải ngân, tạm ứng hơn 1.892 tỷ đồng, đạt khoảng 80%.

Riêng các gói thầu xây lắp đã giải ngân hơn 1.675 tỷ đồng. Đối với kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 843 tỷ đồng, tính đến ngày 12/11, dự án đã giải ngân hơn 463 tỷ đồng, đạt 55%. Từ nay đến cuối năm, dự án cần tiếp tục giải ngân khoảng 380 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch.

Nhiều hạng mục đang được tập trung triển khai.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Khoảng 2km tuyến phải mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng theo bản vẽ thiết kế thi công. Một số bãi đổ thải, đường công vụ không thể triển khai theo phương án ban đầu do ảnh hưởng đến đời sống người dân và quy hoạch, phải bổ sung, thay thế 8 bãi đổ thải và 5 đường công vụ.

Bên cạnh đó, một số vị trí chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng thi công; năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Trước những khó khăn trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng; hoàn thiện thủ tục đối với các bãi đổ thải, đường công vụ bổ sung.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn, trước ngày 31/12/2026.

Các đơn vị chức năng đang tập trung giải quyết vướng mắc trên dự án cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về bãi đổ thải, đường công vụ; kiểm soát chặt chẽ tiến độ tổng thể và tiến độ từng gói thầu, từng nhà thầu. Đặc biệt, quan tâm đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2, nâng cấp tuyến đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe.

Với những nỗ lực của tỉnh Sơn La cùng các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, nhà thầu, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và du lịch của tỉnh Sơn La khi tuyến đường hoàn thành.