Đẩy nhanh tiến độ thi công 3 cầu vượt sông Hồng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 19 đến 20-11, mưa dông ở Nam bộ có khả năng gia tăng. Bắc bộ sẽ có khoảng 3 ngày nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới từ khoảng đêm 17 đến 18-11.