Đẩy nhanh tiến độ thi công 3 cầu vượt sông Hồng
Nhiều dự án cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, trong đó cầu Hồng Hà, Mễ Sở và Trần Hưng Đạo là 3 công trình ghi nhận khối lượng xây lắp nổi bật. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, triển khai đồng loạt nhiều hạng mục nhằm bảo đảm tiến độ, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối hai bờ sông Hồng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/day-nhanh-tien-do-thi-cong-3-cau-vuot-song-hong-246261114162233046.htm