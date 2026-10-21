Đẩy nhanh tiến độ tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân

Sáng 21-10, phường Ô Chợ Dừa tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu – Láng Hạ.

Người dân thực hiện bốc thăm căn hộ tái định cư. Ảnh: Lại Tấn

Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, rút ngắn tiến độ

Trước đó, ngày 17-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã kiểm tra một số dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn, rút ngắn tiến độ so với kế hoạch được duyệt, sớm bàn giao nhà cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra Dự án nhà ở xã hội. Ảnh: Hồng Thái

Tại dự án khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, tòa nhà CT1 có quy mô 17 tầng nổi, một tầng hầm, 270 căn hộ và hai tầng thương mại. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị rà soát hiện trạng, xác định rõ những hạng mục cần sửa chữa, cải tạo; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình trước khi bàn giao. Những vướng mắc về kết nối giao thông cũng cần được rà soát, xử lý để bảo đảm điều kiện sinh hoạt thuận lợi cho người dân.

Lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với các phường xây dựng phương án bàn giao căn hộ theo từng giai đoạn. Khi đủ điều kiện, có thể bàn giao về nguyên tắc để người dân tiếp cận căn hộ, chủ động hoàn thiện nội thất bên trong song song với quá trình hoàn thiện tổng thể dự án. Việc đưa căn hộ vào sử dụng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và vận hành công trình.

Cùng với đó, các đơn vị phải khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ và những khó khăn cần tháo gỡ. Yêu cầu đặt ra là rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân, đồng thời bảo đảm chất lượng, an toàn công trình trước khi bàn giao.

Người dân mong sớm được nhận nhà

Chỉ đạo của thành phố về đẩy nhanh tiến độ nhà tái định cư đang được các địa phương cụ thể hóa bằng việc triển khai các thủ tục bố trí nhà ở cho người dân. Tại phường Ô Chợ Dừa, sáng 21-10, chính quyền địa phương tổ chức bốc thăm căn hộ cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, cây xanh và khớp nối hạ tầng khu vực Hoàng Cầu – Láng Hạ. Người dân mong muốn công trình sớm hoàn thiện, bàn giao để ổn định cuộc sống sau thời gian tạm cư.

Quang cảnh buổi bốc thăm. Ảnh: Lại Tấn

Ông Đỗ Đăng Thắng, người dân phường Ô Chợ Dừa cho biết gia đình ông đã sinh sống tại khu vực khoảng 60 năm. Sau khi nhà ở bị thu hồi để thực hiện dự án, gia đình phải thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư.

“Chúng tôi rất mừng khi được tổ chức bốc thăm căn hộ trong tháng 10 như đã được thông tin. Hiện gia đình vẫn đang ở trọ nên mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện chung cư để người dân được về nhà mới, an cư, ổn định cuộc sống”, ông Đỗ Đăng Thắng chia sẻ.

Đại diện các hộ dân tham dự buổi bốc thăm. Ảnh: Lại Tấn

Cùng chung mong muốn, ông Trần Xuân Khang, người dân phường Ô Chợ Dừa, cho biết các hộ dân đã chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án và mong sớm được trở về nơi ở mới.

Qua chuyến tham quan khu nhà tái định cư CT1 Xuân La do phường tổ chức, ông Khang đánh giá cảnh quan khu vực khá tốt, song công trình vẫn đang trong quá trình sửa chữa, hoàn thiện. Ông mong các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, đôn đốc tiến độ thi công để người dân sớm được nhận nhà, giảm thời gian ở tạm và ổn định cuộc sống.

Thông tin về quá trình triển khai tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và căn cứ văn bản của Sở Xây dựng cùng hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, phường đã tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư cho các hộ dân theo quy định.

Đại diện các hộ dân kiểm tra niêm phong phong bì đựng phiếu. Ảnh: Lại Tấn

Quá trình bốc thăm được thực hiện công khai, minh bạch để người dân xác định vị trí căn hộ được bố trí. Sau khi hoàn thành, phường sẽ tổng hợp hồ sơ, ban hành quyết định và báo cáo Sở Xây dựng theo đúng quy định.

Xuyên suốt quá trình triển khai dự án, từ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ cơ chế, chính sách đặc thù đến bố trí tái định cư, thành phố Hà Nội luôn sâu sát chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi người dân. Đặc biệt, ở giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, sớm bàn giao nhà tái định cư. Chính quyền địa phương cũng đang triển khai các thủ tục bố trí căn hộ, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định nơi ở sau khi bàn giao mặt bằng.