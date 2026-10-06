Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp các công trình nghĩa trang liệt sĩ

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, qua rà soát, đánh giá hiện trạng , toàn tỉnh có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ, với tổng số 50 công trình. Tổng kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ là 76,4 tỷ đồng.

Đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2026, tỉnh đang thực hiện tu bổ, sửa chữa, cải tạo 8 công trình với tổng vốn đầu tư 24,2 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí Trung ương hỗ trợ hơn 14,8 tỷ đồng, kinh phí địa phương hơn 9,3 tỷ đồng (không bao gồm kinh phí sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim).

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ đối với công trình trọng điểm kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027) gồm: Công trình tu bổ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim (phường Quyết Thắng). Công trình phấn đấu hoàn thành và tổ chức Lễ khánh thành vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2026).

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị.

Khu mộ liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị), các đơn vị tư vấn đang thực hiện lập, thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án, dự kiến đầu tháng 11 năm 2026 lựa chọn được nhà thầu xây lắp và tiến hành khởi công.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, chuẩn hóa số liệu, đánh giá chính xác và sự cần thiết đầu tư đối với công trình nghĩa trang liệt sĩ để phân bổ nguồn vốn đầu tư.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị.

Đối với các công trình nghĩa trang liệt sĩ đã được bố trí vốn trong năm 2026, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, có kế hoạch chi tiết triển khai bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân vốn theo quy định.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung triển khai thi công Công trình tu bổ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim và Khu mộ liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Công trình tu bổ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim.

Sau Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên cùng Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại Công trình tu bổ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim.