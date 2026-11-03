Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đèo Khánh Lê

Sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025, lực lượng chức năng đã nỗ lực khắc phục sạt lở, thông tuyến đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C, qua xã Nam Khánh Vĩnh). Theo kế hoạch, công tác sửa chữa đèo Khánh Lê hoàn thành vào đầu tháng 10-2026. Tuy nhiên, do phát sinh nhiều điểm sạt lở phức tạp, đến nay, việc khắc phục vẫn đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12.

Tạm dừng lưu thông để bảo đảm an toàn giao thông

Theo thông báo của Sở Xây dựng, hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai Dự án Khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên Quốc lộ 27C tại 9 vị trí. Trong đó, tại hai vị trí sạt lở mái taluy dương ở lý trình Km44+500 và Km44+920, giải pháp thiết kế là gia cố mái taluy bằng hệ lưới thép sức kháng cao, kết hợp hàng rào chống đá lở, đá rơi. Giải pháp này nhằm ổn định mái taluy, hạn chế nguy cơ đá rơi xuống mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Trong quá trình thi công, đất, đá và các vật liệu rời trên mái taluy có nguy cơ rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông. Vì vậy, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa đã xin ý kiến Sở Xây dựng cho phép đóng đường cục bộ vào một số thời điểm trong ngày để bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn vị thi công xử lý các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Ông Lê Thuận Đoàn - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa cho biết, trong quá trình sửa chữa đèo Khánh Lê, đơn vị ghi nhận nhiều vị trí phức tạp, phát sinh khối lượng lớn đất, đá trên mái taluy dương. Sau khi xin ý kiến Sở Xây dựng, vừa qua, tại Km41+900 trên Quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, đơn vi tổ chức đóng đường cục bộ để thanh thải đất, đá trên mái taluy dương. Nhiều phương tiện phải dừng chờ, sau đó được lưu thông lần lượt theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Đơn vị thi công thu dọn đất đá trên mái taluy dương để bảo đảm an toàn trên đèo Khánh Lê.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, việc tạm dừng giao thông được thực hiện vào các khung giờ thấp điểm, khi lưu lượng phương tiện trên tuyến thấp; thời gian mỗi đợt không quá 1 giờ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc lưu thông. Phạm vi tạm dừng được xác định căn cứ vào nội dung công việc và mức độ ảnh hưởng của hoạt động thi công, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Huy động nhân lực, thiết bị khắc phục sạt lở

Dự án Khắc phục, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên Quốc lộ 27C có tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 6-2026. Đến nay, nhà thầu cơ bản hoàn thành việc thu dọn, thanh thải đất, đá tại các vị trí bị ảnh hưởng và sửa chữa mặt đường, bảo đảm giao thông êm thuận. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thi công những hạng mục khắc phục, khôi phục công trình. Tại các vị trí sạt lở, nhà thầu đang thi công tường chắn bê tông cốt thép trên hệ cọc khoan nhồi D1000; triển khai móng, thân tường chắn; khôi phục, gia cố đường lánh nạn; gia cố mái taluy dương bằng cách khoan tạo lỗ, lắp đặt đinh neo, kết hợp thi công hệ thống chống đá rơi.

Các phương tiện lưu thông trên đèo Khánh Lê.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu nhà thầu thi công chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm thời gian tạm dừng giao thông theo kế hoạch. Đồng thời, phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, thiết bị cảnh báo và nhân lực điều tiết, hướng dẫn giao thông tại hai đầu khu vực tạm dừng và các vị trí cần thiết. Nhà thầu cũng phải kiểm soát chặt chẽ, không để người và phương tiện đi vào khu vực đang thi công có nguy cơ mất an toàn; thường xuyên theo dõi độ ổn định của mái taluy, kịp thời xử lý những vị trí có nguy cơ đất, đá, vật liệu rời rơi xuống mặt đường.

Theo ông Lê Thuận Đoàn, tiến độ dự án đang chậm so với kế hoạch được Sở Xây dựng giao. Nguyên nhân là do khối lượng đất, đá phát sinh trên mái taluy lớn hơn so với dự báo; bên cạnh đó, mưa xuất hiện sớm và kéo dài trên đèo Khánh Lê, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Hiện nay, công ty đã huy động 20 máy móc, thiết bị cùng 80 công nhân, chia làm 7 mũi thi công, tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 12-2026, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đèo.