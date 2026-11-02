Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa các công trình bị hư hỏng do thiên tai ở Hà Tĩnh

Tràn Đá Bạc xuống cấp, hư hỏng

Tràn Đá Bạc là công trình thủy lợi có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai cho khu vực hạ lưu sông Lam.

Tràn Đá Bạc được đầu tư 19,5 tỷ đồng, trong đó có nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Do công trình được đưa vào khai thác nhiều năm, cộng với tác động các đợt mưa bão vào năm ngoái nên nhiều hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Vì vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt dự án khôi phục, sửa chữa tràn Đá Bạc với tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, trong đó 16,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và 3,1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Dự kiến, công trình được đưa vào sử dụng sẽ ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước tưới cho hơn 1.000ha đất sản xuất nông nghiệp, đồng thời tiêu thoát lũ cho khoảng 7.300ha thuộc các xã Tiên Điền, Cổ Đạm và Nghi Xuân.

Tràn Đá Bạc đã xuống cấp sau nhiều năm đưa vào sử dụng.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án sẽ phá dỡ tràn hiện trạng và xây dựng mới tại vị trí cũ trên tuyến đê Đá Bạc. Dự án bắt đầu triển khai thi công vào cuối tháng 6/2026, đến thời điểm hiện tại, khối lượng công trình đã đạt 75% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành trong thời gian 5 tháng, tức là cuối tháng 11/2026 này sẽ phải đưa vào sử dụng.

Thời gian đầu, việc thi công khá thuận lợi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn thường xuyên mưa nên đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Công trình được thiết kế với 7 khoang cửa van điều tiết, tổng bề rộng thông thủy 28 mét.

Trong khi đó, ngoài xây dựng mới tràn Đá Bạc, dự án còn đầu tư mới hệ thống cấp điện gồm đường dây trung áp 35kV, trạm biến áp 160kVA và đường dây hạ áp phục vụ vận hành công trình.

Để dự án về đích đúng hạn, chủ đầu tư đã tăng cường bám sát công trường, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Đồng thời, nhà thầu cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công hợp lý nhằm hoàn thành khối lượng theo kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình, khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai thi công 60 công trình, dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025 từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và ngân sách của tỉnh.

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình góp phần nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân.

Hiện đã có 23 công trình hoàn thành, 37 công trình đang được triển khai thi công. Trong đó 24 công trình thi công đạt trên 70% giá trị hợp đồng; 13 công trình đạt 50 - 70% giá trị hợp đồng.

Một số dự án đã cơ bản hoàn thành gồm: khắc phục tuyến đường B19 đoạn từ cầu Rong (Quốc lộ 1A) đến tổ dân phố Xuân Lam 5; sửa chữa, khôi phục hệ thống mương thủy lợi nội đồng qua các thôn Diên Phúc, Châu Thịnh, Văn Khang; sửa chữa cống Đeng; khắc phục hư hỏng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và cầu Cửa Hội.

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình được kỳ vọng sẽ sớm khôi phục hạ tầng giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai, góp phần nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó việc sớm hoàn thành các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai còn góp phần vào công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Hà Tĩnh.