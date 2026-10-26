Đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Nhà máy sơ chế, chế biến và sản xuất dược liệu vào hoạt động

Tham dự có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy sơ chế, chế biến và sản xuất dược liệu.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 3,9 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 160 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng nhà xưởng, kho, hạ tầng kỹ thuật và dây chuyền tiếp nhận, sơ chế, sấy, đóng gói, bảo quản dược liệu. Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư hệ thống chưng cất tinh dầu quế, chiết xuất, chế biến vị thuốc và phòng kiểm nghiệm. Khi hoàn thành, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 9.000 tấn nguyên liệu/năm, dự kiến vận hành toàn bộ từ quý II/2029. Nhà máy được định hướng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết từ vùng trồng, thu mua nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm; từng bước nâng cao giá trị dược liệu địa phương, mở rộng thị trường và tạo thêm việc làm cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương và tinh thần chủ động, quyết tâm của nhà đầu tư trong quá trình tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các điều kiện để triển khai dự án. Nhấn mạnh Cao Bằng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nhiều loại dược liệu quý. Khu vực Nguyên Bình có truyền thống trồng và phát triển dược liệu. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng trong thời gian qua chưa tương xứng; sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô. Vì vậy, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến, xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức chuỗi liên kết sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển ngành dược liệu của tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết những vướng mắc về mặt bằng, san gạt, hạ tầng kết nối và các thủ tục liên quan; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Chủ đầu tư rà soát kế hoạch, chủ động tổ chức thi công, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện dự án, hướng tới đưa nhà máy vào vận hành ổn định từ cuối năm 2028, sớm hơn kế hoạch dự kiến. Tỉnh sẽ thành lập tổ công tác theo dõi, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phát triển vùng nguyên liệu gắn với tạo sinh kế bền vững cho người dân, bảo vệ rừng và môi trường; chú trọng kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, từng bước chuyển dược liệu từ nguyên liệu thô thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và các đại biểu tham quan các sản phẩm từ dược liệu của tỉnh.

Đại diện Công ty cổ phần Dược liệu Cao Bằng Xanh tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Công ty cam kết tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu rút ngắn thời gian; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương để sớm đưa nhà máy vào sản xuất ổn định, góp phần tăng sinh kế cho người dân, phát triển vùng dược liệu tỉnh.