Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý và khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: V.A

Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh có 779 cơ sở nhà đất dôi dư, trong đó đã hoàn thành việc xử lý hoặc đã đưa vào khai thác 326 cơ sở, đạt 41,8%; chưa hoàn thành xử lý hoặc chưa đưa vào khai thác triệt để 453 cơ sở, chiếm 58,2% (bao gồm các cơ sở đã giao cho tổ chức kinh doanh nhà, tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương quản lý, khai thác nhưng chưa đưa vào khai thác)…

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, việc xử lý toàn bộ nhà, đất dôi dư phải hoàn thành trước ngày 31/12; đồng thời, công khai tiến độ thực hiện hằng tuần, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mục tiêu là sớm đưa tài sản công vào sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: V.A

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, mặc dù tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhưng một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn triển khai chưa quyết liệt.

Vì vậy, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý; xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thời hạn xử lý đối với từng cơ sở, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: V.A

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường bám sát các mốc thời gian, khẩn trương triển khai các quyết định xử lý tài sản dôi dư theo phân cấp.

Đặc biệt, việc xử lý các thư viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và người cao tuổi phải hoàn thành trước ngày 25/11. Đối với những tài sản đã có phương án chuyển đổi công năng, cho thuê hoặc bán, các đơn vị phải khẩn trương công khai thông tin, tổ chức thực hiện đúng quy định. Trường hợp không đạt kết quả theo kế hoạch, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét phương án phù hợp, không để kéo dài gây lãng phí.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính rà soát, cập nhật tiến độ, số liệu và những khó khăn, vướng mắc hằng ngày tại từng địa phương, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ. Qua đó, quyết tâm hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư đúng thời hạn, phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.