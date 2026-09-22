Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 18/9/2026, cả nước có 281 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 33 cơ sở, tương ứng khoảng 10,5% so với ngày 31/7/2026. Dự kiến đến ngày 1/10, tiếp tục sắp xếp chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; đồng thời tiếp tục giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương.

Tại Đà Nẵng, đến tháng 9/2026 có 68 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm: 21 trường cao đẳng, 9 trường trung cấp, 17 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 21 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, có 59 cơ sở do địa phương quản lý; 9 cơ sở do bộ, ngành Trung ương quản lý. So với ngày 1/7/2025, giảm 3 trường cao đẳng, tăng 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 2 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tập trung chỉ đạo sắp xếp bên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng giảm đầu mối, điều phối đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trường hợp các trường cao đẳng công lập thuộc bộ, ngành được chuyển giao về địa phương, thành phố sẽ rà soát chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất, đất đai, tài sản và tài chính để xây dựng phương án phù hợp.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, bảo đảm mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trước ngày 1/10/2026.

Trên cơ sở ý kiến của bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc lĩnh vực đặc thù; đề xuất ban hành nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập theo trình tự rút gọn.

Đồng thời, các địa phương đã xác định phương án sắp xếp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể trường cao đẳng trực thuộc, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước ngày 1/10/2026; xem xét, quyết định sáp nhập, tổ chức lại, giải thể trường trung cấp thuộc thẩm quyền quản lý.