Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các địa phương trên toàn quốc.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành tham dự.

Tính đến ngày 18/9/2026, có 2 địa phương gồm Phú Thọ và Lâm Đồng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định sáp nhập cơ sở Giáo dục nghề nghiệp công lập. Các địa phương còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, đề án sáp nhập theo phương án đã báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Hiện toàn quốc có 281 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, so với thời điểm ngày 31/7/2026 đã giảm 33 cơ sở, tương ứng giảm khoảng 10,5%.

Dự kiến phương án sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục được triển khai như sau: sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành, chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; sắp xếp giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương, trong đó, 17 trường cao đẳng và 41 trường trung cấp. Mục tiêu sau sắp xếp giảm khoảng 30% cơ sở giáo dục, hoàn thành trước ngày 1/10/2026.

Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến đến các địa phương trên toàn quốc

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các cơ sở giáo dục, các địa phương sau khi có quyết định sáp nhập, tổ chức lại, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản; bảo đảm duy trì hoạt động đào tạo bình thường, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, viên chức, người lao động và các bên có liên quan.

Trường hợp chưa thống nhất tiếp nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao, báo cáo rõ lý do, căn cứ, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.