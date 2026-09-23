Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai.

Ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh, việc ổn định, sắp xếp dân cư tại các khu vực bị thiên tai uy hiếp, nhất là vùng có nguy cơ sạt lở, là nhiệm vụ cấp thiết, không được chậm trễ. Các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện phương án, bảo đảm sát thực tế, khả thi để trình HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất, sớm đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, ổn định cuộc sống và sinh kế.

Đối với 135 khu tái định cư tập trung, tổng nhu cầu vốn khoảng 3.787 tỷ đồng, thành phố thống nhất phân kỳ đầu tư thành 2 kỳ trung hạn. Giai đoạn đầu ưu tiên các khu vực cấp thiết, nguy cơ thiên tai cao, dự kiến bố trí khoảng 4.100 hộ với nhu cầu vốn khoảng 2.400 tỷ đồng. Đến nay, thành phố đã bố trí 444 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.368 tỷ đồng. Phần còn thiếu khoảng 600 tỷ đồng dự kiến được nghiên cứu bố trí từ nguồn dự phòng trung hạn hoặc tăng thu, vượt thu hằng năm. Trường hợp nguồn Trung ương không đáp ứng đủ, các sở, ngành phải rà soát, phân nhóm và điều chỉnh danh mục theo mức độ ưu tiên, xác định rõ dự án có thể triển khai bằng nguồn lực thành phố.

Đối với các khu tái định cư đang có nguy cơ sạt lở, ông Trần Nam Hưng yêu cầu sớm lập dự án, hoàn thiện thủ tục để sẵn sàng triển khai khi có vốn. Các dự án quy mô lớn, cấp thiết cần chủ động chuẩn bị hồ sơ, phù hợp với nguồn vốn 444 tỷ đồng đã bố trí trong trung hạn. Các khu dự kiến dưới 10 hộ, có quỹ đất thuận lợi được rà soát, đưa khỏi danh mục đầu tư tập trung; địa phương chủ động lồng ghép nguồn lực, bố trí dân cư vào các khu tái định cư hiện có. Sau rà soát, danh mục còn 132 khu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, phân rõ dự án theo nguồn vốn và mức độ ưu tiên trước ngày 25-9 để trình Ban Thường vụ Thành ủy, sau đó trình HĐND thành phố xem xét theo quy định.