Đẩy nhanh tiến độ rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Họp đôn đốc tiến độ rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế khối UBND cấp tỉnh, cấp xã giai đoạn 2027-2031.

Dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác 576; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 75 xã, phường.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ báo cáo kết quả triển khai rà soát đối với khối UBND cấp tỉnh, cấp xã gồm 719 cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó có 23 sở, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; 75 UBND xã, phường và 621 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, chi cục thuộc sở và UBND cấp xã.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Năm 2026, khối UBND cấp tỉnh và cấp xã được giao tổng số 4.390 biên chế công chức, gồm 1.490 biên chế cấp tỉnh và 2.900 biên chế cấp xã. Bên cạnh đó, có 25.973 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 369 người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Nhóm 3 đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quy trình 8 bước và kê khai 9 biểu mẫu theo quy định; cung cấp dữ liệu ban đầu, tài khoản và hướng dẫn UBND 75 xã, phường kê khai vị trí việc làm trên hệ thống trực tuyến. Sở Nội vụ phối hợp với UBND phường Chiềng Cơi xây dựng bộ biểu mẫu chung cho các xã, phường; hỗ trợ các đơn vị nhập, kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện dữ liệu.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Quá trình triển khai còn một số khó khăn: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh chưa được cấp tài khoản kê khai chính thức; phần mềm hoạt động chưa ổn định; thiếu định mức thời gian chuẩn cho từng sản phẩm công việc, gây khó khăn trong xác định nhu cầu biên chế. Bên cạnh đó, khối lượng dữ liệu lớn, thời gian gấp, một số đơn vị gửi dữ liệu chưa đầy đủ, còn sai sót, phải chỉnh sửa nhiều lần.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hà Trung Chiến ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong rà soát vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực; đồng thời chỉ rõ những khó khăn do khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện ngắn và vướng mắc trong nhập dữ liệu trên phần mềm. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, khắc phục sai sót, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác; những đơn vị có tỷ lệ hoàn thành dưới 80% tập trung hoàn thiện các biểu mẫu. Giao Sở Nội vụ tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chất lượng dữ liệu làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.