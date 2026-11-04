Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề Đà Lạt đến năm 2050

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc

Chiều tối 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ lập quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề Đà Lạt đến năm 2050.

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, 5 phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt và đơn vị tư vấn quy hoạch.

Đại diện các sở, ngành đơn vị tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 5 phường, với tổng diện tích khoảng 68.089 ha.

Dự báo đến năm 2050, quy mô dân số khu vực khoảng 756.800 người, trong đó dân số đô thị khoảng 485.343 người và dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 271.457 người. Lượng khách du lịch dự kiến đạt hơn 17,47 triệu lượt.

Ông Nguyễn Quang Tứ, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 1, đơn vị tổ chức lập quy hoạch phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 5/9/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức khảo sát thực tế, thu thập dữ liệu và phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát hiện trạng, phục vụ xây dựng đồ án.

Đến nay, phương án quy hoạch đã được báo cáo UBND tỉnh lần đầu vào ngày 13/10. Các địa phương cũng đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 27 đến 29/10, đồng thời niêm yết công khai hồ sơ, bản vẽ và mã QR để người dân tiếp cận, góp ý.

Lãnh đạo các phường khu vực Đà Lạt cùng các phòng, ban tham dự buổi làm việc

Đối với ý kiến của các sở, ngành, đến ngày 3/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã nhận được góp ý của 5/15 đơn vị. Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung đồ án, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát định hướng phát triển đô thị, tổ chức không gian, sử dụng đất, các khu chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một số nội dung khác được đề nghị bổ sung, làm rõ gồm: chỉ tiêu đất tôn giáo, thực trạng hệ thống giáo dục, nhu cầu trường lớp và cập nhật các văn bản pháp lý, số liệu dân số phục vụ công tác dự báo.

Ông Nguyễn Ngọc Huy, chủ trì đồ án thay mặt đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, đơn vị tư vấn và các địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án quy hoạch. Trong đó, cần chú trọng tính kết nối giữa 5 phường, bảo đảm định hướng phát triển không gian đô thị và hạ tầng đồng bộ, phù hợp với thực tiễn từng địa bàn.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh phát biểu góp ý đồ án quy hoạch trong lĩnh vực an ninh quốc phòng

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh các địa phương phải chủ động rà soát, kịp thời kiến nghị những nội dung chưa phù hợp, đồng thời đề xuất các khu vực có tiềm năng, động lực phát triển. Những ý kiến chính đáng của người dân cần được xem xét, tổng hợp và phản hồi rõ ràng.

Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt Bùi Thế đề xuất đơn vị tư vấn bổ sung, điều chỉnh một số vị trí quy hoạch trên địa bàn chưa hợp lý

Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn được giao tiếp tục làm việc với phường Lang Biang - Đà Lạt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án điều chỉnh. Sở Xây dựng cần đẩy nhanh công tác thẩm định, phối hợp với đơn vị lập quy hoạch hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý việc rà soát các dự án, những nội dung liên quan đến kết luận thanh tra để bảo đảm quá trình lập quy hoạch tuân thủ đúng quy định pháp luật. Ý kiến đóng góp của người dân và các cơ quan chuyên môn cần được tổng hợp, giải trình rõ ràng trước khi hoàn thiện hồ sơ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và đơn vị tư vấn đẩy nhanh việc phối hợp với địa phương tổng hợp phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Sau đó, hồ sơ hoàn thiện sẽ được gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng cho ý kiến, trước khi thực hiện các bước thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.