Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải vừa có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tiến độ lập quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề khu vực Đà Lạt.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồ án bao gồm 5 phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt, Xuân Trường – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt và Lang Biang – Đà Lạt, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 68.089ha.

Theo dự báo, đến năm 2050, khu vực này có quy mô dân số khoảng 756.800 người, trong đó dân số đô thị khoảng 485.343 người, dân số quy đổi từ khách du lịch khoảng 271.457 người. Lượng khách du lịch dự kiến đạt khoảng 17,47 triệu lượt.

Ngày 5/9/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ngành, địa phương triển khai lập đồ án, rà soát hiện trạng, thu thập số liệu và khảo sát thực tế.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã làm việc với các địa phương để cập nhật thông tin về hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện, cấp thoát nước và các định hướng phát triển khu vực. Đồ án được báo cáo UBND tỉnh vào ngày 13/10 và 2/11/2026.

Công tác lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư cũng được triển khai. Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đã nhận được ý kiến góp ý của 17/22 sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Tại 5 phường, hồ sơ quy hoạch được công khai thông qua các buổi báo cáo, niêm yết bản vẽ tại UBND phường, đồng thời cung cấp đường dẫn và mã QR để người dân tiếp cận, đóng góp ý kiến.

Đại diện các sở, ngành tham dự cuộc họp.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung đồ án, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm đồng bộ với Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Trong đó, cần cập nhật quy hoạch lâm nghiệp, khoáng sản, hạ tầng kỹ thuật, quốc phòng, an ninh; làm rõ các chỉ tiêu dự báo dân số, khách du lịch, nhu cầu lưu trú, giáo dục, y tế và tính khả thi của các dự án động lực, dự án kêu gọi đầu tư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng đơn vị tư vấn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi hoàn chỉnh, hồ sơ sẽ được gửi Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi thực hiện các bước thẩm định, trình phê duyệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, quy hoạch chung 5 phường liền kề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực trung tâm tỉnh, nơi đặt các cơ quan hành chính của tỉnh. Vì vậy, đồ án phải được nghiên cứu kỹ, bảo đảm đầy đủ quy trình, thủ tục và xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành quy hoạch 5 phường khu vực Đà Lạt trước 15/12.

Ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để sớm gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến.

Việc chậm phê duyệt quy hoạch sẽ ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước, triển khai các nhiệm vụ được giao cũng như cơ hội thu hút đầu tư, phát triển địa phương.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồ án phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026. Do đó, các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, không để tiến độ tiếp tục kéo dài.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu quá trình lập quy hoạch phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tăng cường sự thống nhất giữa 5 phường và xác định rõ thứ tự ưu tiên trong bố trí, sử dụng đất.

Trong đó, cần quan tâm hiện trạng sử dụng đất của người dân, các dự án động lực có khả năng triển khai đến năm 2030; đồng thời thống nhất các chỉ tiêu sử dụng đất, nhất là đất ở, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển chung.

Lâm Đồng quy hoạch 5 phường Đà Lạt dự báo dân số gần 757.000 người vào năm 2050.

Đối với các địa phương, dù đây là đồ án quy hoạch chung liên phường, UBND từng phường vẫn phải chịu trách nhiệm đối với nội dung quy hoạch thuộc địa bàn quản lý. Đại diện các phường cần nghiên cứu kỹ, xác nhận trên bản vẽ để bảo đảm tính thống nhất và trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Về lấy ý kiến cộng đồng dân cư, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu tiếp tục cập nhật các nội dung điều chỉnh, bổ sung của đồ án lên hệ thống để người dân theo dõi, đóng góp trong suốt quá trình hoàn thiện.

Những ý kiến phù hợp cần được nghiên cứu, tiếp thu; các đề xuất chưa phù hợp phải được giải thích, giải trình rõ ràng, bảo đảm hài hòa lợi ích chung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng xác định cụ thể những nội dung còn thiếu, yêu cầu về hồ sơ, biểu mẫu, chỉ tiêu và cân bằng sử dụng đất trong các giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Các nhiệm vụ cần được phân công rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị để tập trung xử lý, bảo đảm tiến độ hoàn thiện và trình phê duyệt đồ án.