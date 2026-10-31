Đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 91, quyết tâm thông xe cơ bản trước Tết Nguyên đán 2027

Nhà thầu thi công phần đường điểm đầu của dự án. (Ảnh: THANH TÂM)

Thực hiện chỉ đạo, cam kết của lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư đang nỗ lực và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm thông xe cơ bản trước Tết Nguyên đán 2027.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 7,04km, đi qua địa bàn 4 phường gồm Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Theo kế hoạch, gói thầu thi công cải tạo, nâng cấp toàn tuyến có giá trị hợp đồng gần 1.604 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 22/9/2025 và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 15/12/2027.

Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết: Công tác bố trí và giải ngân vốn cho dự án trong thời gian qua đạt kết quả tương đối tích cực. Tính đến nay, lũy kế vốn bố trí từ đầu dự án đến nay đã đạt hơn 4.208,76 tỷ đồng, trong đó giải ngân được 3.179,34 tỷ đồng (đạt 75,54%). Riêng trong năm 2026, dự án được bố trí 970 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 832,93 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85,87%.

Về tiến độ xây lắp, lũy kế giá trị thực hiện gói thầu thi công cải tạo, nâng cấp đến nay đạt hơn 301 tỷ đồng (tương đương 19,47% giá trị xây dựng); giá trị đã nghiệm thu và thanh toán đạt hơn 248 tỷ đồng (đạt 16,05%).

Về công tác giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp bàn giao cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tổng chiều dài 13.952m trên tổng số 14.086m cho cả hai bên tuyến, đạt tỷ lệ 99%.

Nhà thầu tập trung thiết bị, phương tiện thi công tuyến đường. (Ảnh: THANH TÂM)

Dù mặt bằng đã bàn giao gần như toàn bộ, dự án hiện vẫn đối mặt với một số vướng mắc then chốt ảnh hưởng đến tốc độ thi công chung. Cụ thể, hiện vẫn còn 134m mặt bằng chưa bàn giao (tương ứng với 24 trường hợp) và 8 trường hợp chưa được chi trả bồi thường.

Đáng chú ý, công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị chững lại do việc bàn giao mặt bằng chưa liên tục. Đoạn tuyến đã bàn giao vẫn còn vướng móng nhà dân, cống thoát nước và công trình ngầm hiện hữu.

Tính đến ngày 25/10/2026, hệ thống cấp nước vẫn còn 3.774m chưa hoàn thành thi công; hệ thống cấp điện còn 252 trụ điện chưa lắp đặt, 20 trạm biến áp chưa lắp dựng và 2.641m cáp ngầm chưa di dời.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, giải pháp đấu nối tạm hệ thống cấp nước theo từng đoạn tuyến đã được đưa ra. Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh khi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chưa thống nhất việc lập hồ sơ xác nhận khối lượng phát sinh và nghiệm thu công trình đấu nối tạm.

Nhận diện nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tổng thể, ngày 23/10/2026, chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương phối hợp giải quyết dứt điểm phương án đấu nối tạm nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cần Thơ, chủ đầu tư đã trình Hội đồng thẩm định và Sở Tài chính thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án. Trong đó đề xuất bổ sung đầu tư, nâng cấp một số tuyến giao thông, hẻm kết nối và hạng mục kè kết hợp cống, âu thuyền sông Bình Thủy chống ngập với tổng mức đầu tư bổ sung dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2028.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý đánh giá cao sự nỗ lực phối hợp của chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất, nhà thầu và các đơn vị hạ tầng kỹ thuật thời gian qua. Trong đó, Công ty cổ phần cấp nước Cần Thơ 2 đã có nhiều cố gắng khi triển khai thi công được 3.000m hệ thống cấp nước mới trên phần đường mở rộng.

Một đoạn Quốc lộ 91 đang thi công. (Ảnh: THANH TÂM)

Tuy nhiên, để bảo đảm công trình về đích đúng kế hoạch, ông Lê Công Lý yêu cầu trong vòng 1 tháng, các đơn vị liên quan phải tập trung xử lý dứt điểm toàn bộ vướng mắc về mặt bằng, hệ thống cấp điện và cấp nước.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố cam kết phấn đấu thông xe cơ bản toàn tuyến Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) trước Tết Nguyên đán 2027 để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân. Riêng hạng mục cầu Bình Thủy, tập trung hoàn thành trong năm 2027, đồng thời nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác.

Để đạt được mục tiêu này, ông Lê Công Lý yêu cầu Công ty cổ phần cấp nước Cần Thơ 2 tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường lực lượng thi công và ban hành phương án triển khai hiệu quả nhất.

Tiến độ di dời hệ thống cấp nước được phân chia cụ thể theo 3 mốc thời gian: Đoạn từ đầu tuyến đến đường Nguyễn Văn Cừ hoàn thành dứt điểm trước ngày 10/11/2026; Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến cầu Bình Thủy hoàn thành trong tháng 11/2026; Đoạn từ cầu Bình Thủy đến cuối tuyến hoàn thành chậm nhất ngày 25/11/2026.

Song song đó, hạ tầng điện và viễn thông phải tiến hành di dời đồng bộ với hệ thống cấp nước. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố giao chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư và nhà thầu tháo gỡ tức thì các khó khăn phát sinh trên công trường; yêu cầu chủ đầu tư bám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh nhịp độ thi công, quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn.