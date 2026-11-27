Hoàn thiện cơ chế

Nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh thi công trụ cầu Hòa Sơn, thuộc Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Nếu hạ tầng giao thông mở đường, kết nối các không gian kinh tế thì hệ thống khu, cụm công nghiệp là động lực trực tiếp tạo ra giá trị sản xuất, việc làm và nguồn thu ngân sách. Nhận thức rõ điều đó, tỉnh đang chuyển từ cách xử lý từng vướng mắc riêng lẻ sang kiến tạo môi trường đầu tư đồng bộ, minh bạch, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực điều hành. Đến nay, tỉnh đã ban hành hàng chục văn bản quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, phân cấp thẩm quyền và trình tự thủ tục hành chính. Việc thống nhất các quy định góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, tạo căn cứ pháp lý rõ ràng để chính quyền cơ sở triển khai nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người có đất bị thu hồi.

Chuyển biến đáng chú ý trong công tác điều hành là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã. Những vấn đề phát sinh được chủ động xem xét, xử lý ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng công việc phải qua nhiều tầng nấc xin ý kiến. Tỉnh cũng thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB tại các dự án trọng điểm; đồng thời thí điểm cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo đó, hồ sơ liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng và môi trường của các dự án giao thông, khu công nghiệp (KCN) trọng điểm được ưu tiên thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý và giảm bớt khâu trung gian. Đây không chỉ là giải pháp đẩy nhanh tiến độ thủ tục mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức điều hành, chuyển từ tư duy quản lý sang chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Siết chặt kỷ cương, minh bạch hóa

GPMB liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tài sản và đời sống của người dân. Vì vậy, bên cạnh tháo gỡ thủ tục, tỉnh xác định nâng cao trách nhiệm thực thi, bảo đảm công khai, minh bạch trong từng khâu. Tháng 6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 22 về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác GPMB phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030. Chỉ thị xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách; chuẩn bị điều kiện pháp lý và xây dựng hạ tầng khu tái định cư đi trước một bước; đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đến nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường thanh tra, giám sát và đổi mới công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với Nhân dân... Những nhiệm vụ này tạo thành một hệ thống giải pháp liên hoàn, hướng tới xử lý vướng mắc từ gốc, hạn chế phát sinh điểm nghẽn mới trong quá trình triển khai dự án.

Nhờ những giải pháp quyết liệt, hơn 1 năm qua, toàn tỉnh đã hoàn thành GPMB 2.558ha trong tổng số 5.445ha cần thu hồi, đạt 47%. Kinh phí bồi thường đã bố trí đạt 1.950 tỷ đồng, tương đương 65% nhu cầu. Kết quả này cho thấy nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các cấp, ngành và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khối lượng GPMB còn lại vẫn rất lớn, đòi hỏi quá trình tổ chức thực hiện phải quyết liệt, sát thực tế và rõ trách nhiệm hơn nữa.

Tại buổi kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm cuối tháng 10 vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh yêu cầu gắn tiến độ từng dự án với mục tiêu phát triển KT-XH, nhất là Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải rà soát từng gói thầu, xác định rõ trách nhiệm đối với phần việc còn tồn đọng, đồng thời xây dựng lộ trình khắc phục cụ thể. Đối với diện tích đã bàn giao, đề nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, không để xảy ra tình trạng cầm chừng. Tiến độ phải đi đôi với chất lượng và hiệu quả đầu tư; trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu cần được đánh giá bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể.

Dồn lực cho hạ tầng công nghiệp

Cùng với các tuyến giao thông chiến lược, hạ tầng khu, cụm công nghiệp đang được tập trung đầu tư để đón dòng vốn mới. Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án KCN quy mô lớn và cụm công nghiệp tại các vùng động lực đang được đẩy nhanh GPMB, hoàn thiện hạ tầng. Từ các KCN đã khẳng định sức hút như Phú Hà, Cẩm Khê, Thụy Vân đến các KCN mới được quy hoạch mở rộng, chính quyền các cấp đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất sạch, đấu nối hạ tầng điện, nước và giao thông kết nối...

Sức hấp dẫn thu hút đầu tư không chỉ nằm ở diện tích đất sẵn có mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các trung tâm kinh tế. Khi Quốc lộ 2 mở rộng hoàn thành, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa từ các KCN của tỉnh tới sân bay quốc tế Nội Bài và Hà Nội sẽ thuận lợi hơn. Khi cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và đường liên kết vùng thông tuyến, không gian công nghiệp, dịch vụ, logistics của tỉnh có thêm điều kiện kết nối với khu vực Tây Bắc. Trong tương lai, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ bổ sung phương thức vận tải quan trọng, mở rộng khả năng giao thương và lưu chuyển hàng hóa.

Quyết tâm tăng tốc được thể hiện rõ tại hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra trung tuần tháng 10/2026, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương. Hội nghị tập trung bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định những tháng cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định, yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trong quý IV/2026 phấn đấu có thêm ít nhất 34 dự án hoàn thành, đi vào hoạt động, gồm 23 dự án trong các KCN và 11 dự án ngoài KCN.

Theo đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - Giám đốc Sở NN&MT, mỗi dự án hoàn thành không chỉ bổ sung năng lực sản xuất mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Bởi vậy, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đặc biệt với những dự án trọng điểm không đơn thuần là hoàn thành những công trình theo kế hoạch, mà còn là đưa nguồn lực đất đai, vốn và hạ tầng sớm chuyển hóa thành giá trị kinh tế cụ thể.

Từ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến hành động của từng sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, các giải pháp đang được triển khai theo hướng đồng bộ, rõ việc, rõ trách nhiệm. Khi kỷ cương hành chính được tăng cường, thủ tục được khơi thông, mặt bằng được bàn giao và hạ tầng từng bước hoàn thiện, dòng vốn đầu tư sẽ có thêm điều kiện để chuyển hóa thành năng lực sản xuất mới. Đó là nền tảng quan trọng để Phú Thọ hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, tạo động lực phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.