Đẩy nhanh tiến độ nhiều tuyến giao thông kết nối khu vực đô thị trung tâm TP Đồng Nai

Ngày 23/9, theo ghi nhận của PV, tại các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Trần Văn Xã, Bùi Trọng Nghĩa và đường Khu phố 4 qua phường Trảng Dài, TP Đồng Nai, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công nhằm sớm hoàn thiện các tuyến đường kết nối khu vực trung tâm đô thị.

Công nhân thi công hệ thống thoát nước.

Đây là những tuyến giao thông quan trọng, kết nối với các trục chính như Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, ĐT768, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm nghìn người dân.

Các dự án chủ yếu thực hiện nâng cấp, mở rộng mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Do vừa thi công vừa phải duy trì lưu thông, các đơn vị gặp không ít khó khăn, đặc biệt, thời tiết mưa kéo dài cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tại đường Trần Văn Xã, công trường đang được tổ chức thi công liên tục với nhiều mũi. Công nhân tập trung lu lèn nền đường, đào đắp, san gạt, thi công lớp đá dăm, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục liên quan.

Video: Tiến độ mới nhất của các dự án kết nối khu vực trung tâm TP Đồng Nai.

Dự kiến không lâu nữa một số đoạn sẽ được thảm nhựa. Theo nhà thầu, sản lượng thi công tuyến đường hiện đạt hơn 30%, đơn vị đang triển khai theo phương án cuốn chiếu, thi công đến đâu hoàn thiện, thảm nhựa đến đó nhằm sớm trả lại mặt đường êm thuận, bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình đi lại.

Nhà thầu cho biết, sau khi thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ tiếp tục bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thêm các mũi thi công để bù tiến độ bị ảnh hưởng bởi mưa.

Đảm bảo ATGT trong quá trình thi công.

Tại đường Bùi Trọng Nghĩa, các kỹ sư, công nhân tập trung đo đạc, triển khai hệ thống thoát nước và thực hiện các hạng mục hạ tầng theo tiến độ được giao. Công tác đảm bảo ATGT, phân luồng lưu thông cũng được triển khai song song, đồng bộ.

Trong khi đó, tại đường Khu phố 4, sản lượng thi công hiện đạt khoảng 15%. Công trường đang tập trung triển khai hệ thống thoát nước, đào đắp và các hạng mục nền đường. Đại diện đơn vị thi công cho biết, một trong những khó khăn lớn hiện nay là khoảng 20 trụ điện chưa được di dời, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Nhà thầu đề nghị địa phương phối hợp với ngành điện sớm xử lý, bàn giao mặt bằng sạch để có thể tăng tốc thi công. Theo đơn vị, hiện mới triển khai trên thực địa được khoảng 360m hệ thống thoát nước, đơn vị cũng mới lắp đặt và hoàn thiện khoảng 60m mương, tấm đan. Nhà thầu cho biết sẽ tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào ngày 29/11.

Thi công hệ thống thoát nước khu vực ngã ba giao giữa đường Bùi Trọng Nghĩa và Trần Văn Xã.

Đối với đường Nguyễn Thái Học, đây là tuyến đường từng xuống cấp kéo dài nhiều năm được ví như "con đường đau khổ", và người dân phản ánh trong thời gian dài. Sau khi dự án được khởi công, hiện các đơn vị đang tập trung triển khai các công việc đầu tiên. Tại công trường, công nhân đang đúc các cấu kiện phục vụ thi công, đồng thời sắp tới sẽ triển khai hệ thống thoát nước và các hạng mục liên quan.

Cũng trong sáng 23/9, ông Lê Kim Hường, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài đã kiểm tra thực địa tại các dự án để nắm tình hình, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Tại dự án đường khu phố 4, ông Hường yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề nghị phối hợp với ngành điện sớm di dời các trụ điện còn nằm trong phạm vi thi công.

Bắt đầu thi công những hạng mục đầu tiên của đường Nguyễn Thái Học.

Đối với đường Trần Văn Xã và Bùi Trọng Nghĩa, lãnh đạo phường yêu cầu nhà thầu tăng tốc thi công, tổ chức thi công cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn thiện đến đó, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ông Hường cũng yêu cầu các nhà thầu chủ động phương án bù tiến độ trong những ngày thời tiết bất lợi. Khi mưa giảm, các đơn vị phải tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chất lượng công trình.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra đôn đốc tiến độ dự án.

Phía các nhà thầu cũng cam kết, ngay khi thời tiết thuận lợi sẽ tăng cường máy móc, nhân lực, tổ chức thêm các mũi thi công. Các tuyến đường sẽ được triển khai theo phương án cuốn chiếu, ưu tiên hoàn thiện từng đoạn, thảm nhựa đến đâu trả lại mặt đường đến đó, nhằm giảm ảnh hưởng đến giao thông và bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân.