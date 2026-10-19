Đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa hệ thống điện trên hai tuyến đường nội thị

UBND thành phố yêu cầu Công ty Điện lực Đà Nẵng khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, máy móc; đồng thời xây dựng kế hoạch thi công chi tiết cho toàn bộ công trình trên hai tuyến đường. Kế hoạch phải xác định cụ thể nhiệm vụ, nhân lực, máy móc, thiết bị, thời gian thực hiện từng công việc và phương án huy động vật tư, thiết bị, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2026 theo tiến độ được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 11/11/2024.

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm việc với Công ty Điện lực Đà Nẵng để triển khai kế hoạch, bảo đảm hoàn thành ngầm hóa lưới điện trên hai tuyến đường theo tiến độ đề ra. Đối với hệ thống viễn thông được đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị viễn thông liên quan đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa trên tuyến đường Phan Châu Trinh và Lê Lợi, hoàn thành trước ngày 20/11/2026.