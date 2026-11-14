Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Tỉnh lộ 269C

Người dân xã Tân Khánh tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình trên đất, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Tỉnh lộ 269C.

Với chiều dài hơn 14,7km, Tỉnh lộ 269C là tuyến giao thông quan trọng kết nối xã Tân Khánh với xã Trại Cau. Sau nhiều năm khai thác, một số đoạn trên tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn từ Km8+500 đến Km13, qua xóm La Tú, xã Tân Khánh đến xóm Bảo Nang, xã Trại Cau. Mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng đó, ngày 20/8/2026, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 614/QĐ-SXD phê duyệt Dự án sửa chữa nền mặt đường, gia cố lề đường một số đoạn và bổ sung hệ thống an toàn giao thông, biển báo trên tuyến ĐT.269C, với tổng mức đầu tư hơn 12,1 tỷ đồng.

Theo thiết kế, Dự án tập trung sửa chữa 3 đoạn tuyến tại Km7+895 đến Km8+820, Km9+895 đến Km10+488 và Km12+495 đến Km12+985. Sau khi hoàn thành, nền đường có bề rộng từ 7,5-9m, mặt đường rộng từ 6,5-8m tùy từng đoạn. Các hạng mục cống ngang được nối dài, sửa chữa; hệ thống biển báo và công trình an toàn giao thông cũng được bổ sung.

Những ngày này, tại khu vực triển khai Dự án, máy móc, phương tiện và nhân lực được huy động, tập trung thi công các hạng mục theo thiết kế. Để công trình triển khai thuận lợi, xã Tân Khánh đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ có đất và tài sản nằm trong phạm vi ảnh hưởng tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

Chủ trương này nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Nhiều hộ chủ động tháo dỡ tường rào, công trình phụ trợ, bàn giao đất để phục vụ thi công.

Ông Vũ Thạch Tú, ở xóm Trung Tâm, xã Tân Khánh, chia sẻ: Khi biết Nhà nước có chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường, gia đình tôi và bà con đều rất phấn khởi. Gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ hơn 17m tường rào, hiến khoảng 70m2 đất thổ cư để bàn giao mặt bằng. Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành.

Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, nhà thầu thi công Dự án sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 269C đã khẩn trương huy động máy móc, phương tiện và nhân lực để triển khai Dự án.

Sự chủ động của người dân đang giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Ông Lê Trung Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh, cho biết: Dự án có 92 hộ gia đình bị ảnh hưởng về đất đai và tài sản trên đất. Sau 2 tuần tích cực tuyên truyền, vận động, đến nay đã có 89 hộ tự nguyện hiến đất và tài sản phục vụ thi công. Hiện còn 3 hộ có diện tích đất và giá trị tài sản bị ảnh hưởng lớn đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kiến nghị của người dân theo quy định. Xã đặt mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng sạch cho nhà thầu vào cuối tháng 11.

Theo kế hoạch, Dự án sửa chữa, nâng cấp Tỉnh lộ 269C, đoạn Tân Khánh - Trại Cau sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Với sự đầu tư của Nhà nước, nỗ lực của các đơn vị thi công và tinh thần tự nguyện hiến đất của người dân, những khó khăn về mặt bằng đang từng bước được tháo gỡ.

Khi hoàn thành, công trình sẽ cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.