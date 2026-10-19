Đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu an sinh xã hội

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về an sinh xã hội (ASXH).

Đoàn viên thanh niên xã Suối Hiệp hỗ trợ người cao tuổi thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp hằng tháng.

Hiện nay, dữ liệu trẻ em đã được cập nhật thông tin, cấp mã định danh cho 408.781/460.126 trường hợp, đạt 88,8%. Đối với dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội, tỉnh đã cập nhật 101.526 trường hợp, trong đó làm sạch 92.514 trường hợp, đạt 91%. Dữ liệu tại các cơ sở trợ giúp xã hội đã cập nhật 1.020 đối tượng đang được nuôi dưỡng và 260 nhân viên. Qua đối soát, có 659 đối tượng khớp dữ liệu, 255 trường hợp đang xử lý, 106 trường hợp chưa đủ điều kiện đối khớp; đối với nhân viên có 228 người khớp dữ liệu, 32 người đang được kiểm tra. Dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được rà soát, xác minh và hoàn thiện đối với 27.901 trường hợp. Trong khi đó, 3.410 người liên quan đến sử dụng, cai nghiện và sau cai nghiện ma túy đã được Công an cấp xã nhập đầy đủ thông tin trên CSDLQG về dân cư. Số liệu gồm 1.445 người sử dụng ma túy, 1.331 người nghiện và 634 người sau cai nghiện; việc làm sạch thông tin đang được tiếp tục thực hiện.

Để đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành CSDLQG về ASXH đúng tiến độ, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường phân công một lãnh đạo sở và một đầu mối chuyên trách theo dõi, phối hợp triển khai. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chốt chính xác tổng số dữ liệu, phân loại số đã có, chưa có, đã sạch và chưa sạch; xác định khối lượng còn lại, phương án và lộ trình xử lý.

Trên cơ sở hướng dẫn chuyên ngành, các sở giao chỉ tiêu hằng ngày đến từng xã, phường, xác định người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Sở Y tế tập trung xử lý 9.012 dữ liệu trợ giúp xã hội chưa sạch, bổ sung thông tin trẻ em còn thiếu và giải quyết các trường hợp chưa đối khớp. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi việc hoàn thiện 27.901 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sở Nội vụ tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu người có công, dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp và đề xuất Bộ Nội vụ hướng dẫn những nội dung còn vướng mắc.

UBND cấp xã phải thành lập hoặc kiện toàn tổ công tác, huy động cán bộ chuyên môn, các đoàn thể và Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai “Chiến dịch làm sạch dữ liệu ASXH”. Trọng tâm là xác minh dữ liệu sai lệch, bổ sung số định danh cá nhân, hoàn thiện thông tin còn thiếu, xử lý sai thông tin nhân thân, tình trạng sống, chết và chuẩn hóa dữ liệu mới ngay từ khâu tạo lập.

Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp đối soát với CSDLQG về dân cư, duy trì cập nhật dữ liệu người cai nghiện và sau cai nghiện theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc hằng tuần báo cáo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả; kịp thời báo cáo khó khăn qua Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền…

V.G