Đẩy nhanh tiến độ khởi công đường Hồ Sen - Quán Mau hơn 1.200 tỷ đồng trong tháng 11/2026

Đẩy nhanh tiến độ khởi công đường Hồ Sen - Quán Mau hơn 1.200 tỷ đồng trong tháng 11.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao thông Quán Mau có chiều dài 640m cùng nút giao Quán Mau có tổng mức đầu tư 1.244 tỷ đồng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.034 tỷ đồng; chi phí xây dựng 76,9 tỷ đồng, còn lại là chi phí khác.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư triển khai xây dựng trên địa bàn các phường Lê Chân và Gia Viên (Hải Phòng) với quy mô sử dụng đất 3,82ha gồm hai hạng mục chính: Tuyến đường (phường Lê Chân) và nút giao thông Quán Mau (trên địa bàn 2 phường Lê Chân và Gia Viên).

Quy mô đầu tư xây dựng của dự án gồm xây dựng mới tuyến đường từ đường Hồ Sen đến đường trục Khu đô thị ICC dài 640m, quy mô 4 làn xe, chiều rộng nền đường 25m, trong đó chiều rộng mặt đường 15m, còn lại là vỉa hè hai bên.

Cùng với đó là xây dựng hoàn thiện nút giao thông Quán Mau dạng đảo xuyến tròn, đường kính đảo 54m, quy mô 3 làn xe, kết nối đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường Lạch Tray, Đình Đông, An Đà và đường nối từ khu đô thị ICC đến nút giao Quán Mau.

Dự án kèm theo các hạng mục xây dựng đồng bộ công trình cấp thoát nước, an toàn giao thông, điện chiếu sáng.

Dự án góp phần giảm áp lực, giảm ùn tắc, tăng cường an toàn giao thông.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ theo quy hoạch, tạo ra tuyến đường trục ngang quan trọng trong khu vực, kết nối các tuyến đường trục dọc Hồ Sen - Lạch Tray, giúp giảm áp lực giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tăng cường an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, sau khi được đầu tư, dự án góp phần chỉnh trang đô thị khu vực có mật độ dân cư cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội phường Lê Chân và Gia Viên và của thành phố Hải Phòng theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Thời gian thực hiện dự án 2025-2029, trong đó giai đoạn chuẩn bị 2025-2026, giai đoạn thực hiện dự án 2026-2029.

Đến nay, cả 2 phường Gia Viên và Lê Chân đã hoàn thành việc ban hành thông báo thu hồi đất gửi đến các trường hợp có đất bị thu hồi và thực hiện việc kiểm kê, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Mới đây, tại cuộc kiểm tra tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Kiên cũng đã yêu cầu phường Lê Chân cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 11. Về công tác thi công, phấn đấu thông xe tuyến đường vào dịp 13/5/2027.