Đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân tại 3 phường Bình Thuận, Phan Thiết và Mũi Né

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo các phường, đến ngày 2/11/2026, tại phường Mũi Né, tổng số người đã khám 13.002/35.023 người, đạt 37,1% chỉ tiêu đề ra; các nhóm trẻ em, học sinh trong cơ sở giáo dục đã được ghi nhận hoàn thành chỉ tiêu; nhóm trẻ dưới 6 tuổi đạt 67,3%.

Các đại biểu dự họp

Tại phường Phan Thiết, đến nay ghi nhận trên hệ thống dữ liệu của Sở Y tế đạt tỷ lệ 30,4% (16.955/55.769 người). Trẻ dưới 6 tuổi trong các cơ sở mầm non trên địa bàn phường, học sinh tại cơ sở giáo dục phổ thông thuộc UBND phường và thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn đều đã khám, đạt 100%.

Đồng chí Phan Đức Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết có ý kiến tại cuộc họp

Tại phường Bình Thuận, số người đã khám 13.532/34.674 người, đạt tỷ lệ 39%. Nhóm trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông đã đạt tỷ lệ 100%. Nhóm trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi không đi học có tỷ lệ thấp nhất (0,6%); nhóm người trên 18 tuổi còn 16.077 người chưa khám, chiếm khoảng 76% số còn phải khám của toàn phường - đây là nhóm cần huy động nguồn lực lớn nhất.

Đồng chí Phạm Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né phát biểu tại cuộc họp

Theo lãnh đạo các phường, dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, tăng cường vận động tuyên truyền, nhưng tỷ lệ khám ở các nhóm đối tượng ngoài cơ sở giáo dục còn thấp; đặc biệt là nhóm người cao tuổi, người thuộc diện chính sách và người từ 18 tuổi trở lên, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của các địa phương.

Các đại biểu dự họp

Với số lượng đối tượng chưa được khám còn lớn, trong khi thời hạn hoàn thành chiến dịch là ngày 30/11/2026, việc bố trí lịch khám chưa thường xuyên, liên tục đang là một trong những khó khăn lớn đối với các địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, liên tục. Công tác rà soát, đối chiếu danh sách còn gặp khó khăn do biến động cư trú, sai lệch thông tin nhân thân hoặc kết quả khám chưa được xác nhận, thông tin kịp thời cho người dân; chưa cập nhật, liên thông lên sổ khám bệnh điện tử.

Đồng chí Vũ Thị Xuân Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thuận có ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, sở, ngành đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và đang tập trung huy động các cơ quan, đơn vị và lực lượng tại cơ sở tăng cường vận động Nhân dân khám sàng lọc miễn phí. Đồng thời, cùng nhau thảo luận, tháo gỡ khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức khám, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trước ngày 30/11/2026.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đặng Thức Anh Vũ có ý kiến tại cuộc họp

Ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong triển khai chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc đề nghị các phường, trung tâm y tế, trạm y tế tăng cường phối hợp, chủ động xây dựng, chi tiết hóa kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc kết luận cuộc họp

"Tất cả mọi người dân đều được khám sức khỏe" là mục tiêu nhân đạo, cao cả mà Đảng và Nhà nước đề ra. Tuy nhiên, nếu không thay đổi phương pháp thực hiện thì mục tiêu này khó đạt được. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc

Xét về điều kiện thì các phường này không khó khăn về cơ sở y tế khám chữa bệnh, không bị ảnh hưởng mùa vụ… nhưng tỷ lệ huy động người dân đi khám sàng lọc vẫn còn thấp. Nguyên nhân do sự phối hợp giữa địa phương với các cơ sở y tế chưa chặt chẽ.

Nhấn mạnh chủ trương khám sức khỏe toàn dân là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc chỉ đạo các địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cơ sở, công an khu vực trong việc vận động Nhân dân đi khám sức khỏe; bố trí, tổ chức khám lưu động tại các địa bàn xa dân cư.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc các địa phương cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phải sâu sát hơn để người dân hiểu ý nghĩa, mục đích chiến dịch khám sức khỏe là có lợi cho bản thân. Sau chiến dịch, người dân sẽ được tích hợp thông tin lên sổ khám sức khỏe điện tử, rất thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh về sau.

Đồng chí Phạm Thị Phúc yêu cầu Sở Y tế rà soát, phân bổ nhân lực hài hòa giữa các cơ sở y tế, thời gian và bố trí địa điểm phù hợp, bảo đảm công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được thực hiện thuận lợi, hiệu quả.