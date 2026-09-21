Ngày 21-9, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo tình hình triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến tháng 9-2026, 65/65 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khám cho gần 1,64 triệu người/2,228 triệu người theo dữ liệu dân số thường trú trên VNeID, đạt tỷ lệ khoảng 73,5%; tỉnh Khánh Hòa nằm trong nhóm những tỉnh, thành có tỷ lệ khám tích lũy cao nhất cả nước.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Để triển khai chương trình trên, toàn tỉnh có 44 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe, 65 trạm y tế xã, phường, đặc khu và 13 trung tâm y tế khu vực được huy động thực hiện khám sàng lọc theo địa bàn phân công. Các dữ liệu khám đều được đẩy lên Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Theo Sở Y tế, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn do quy định, hướng dẫn về khám sức khỏe, khám sàng lọc và thanh toán bảo hiểm y tế chưa thật sự thống nhất; việc chuẩn hóa, liên thông dữ liệu khám sức khỏe còn vướng về kỹ thuật; cơ chế, kinh phí khám sức khỏe học sinh chưa có hướng dẫn cụ thể…

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào những nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia còn thấp, nhất là người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp và người dân ở vùng sâu, vùng xa. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng khám để tránh trùng lặp, tỷ lệ khám đã đạt ở từng nhóm; tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành chiến dịch, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp và địa bàn có tỷ lệ khám thấp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, làm việc với doanh nghiệp để tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, trong đó nghiên cứu tổ chức các điểm khám lưu động ngay tại khu công nghiệp, doanh nghiệp, bố trí thời gian khám phù hợp để người lao động tham gia đầy đủ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cơ quan truyền thông tỉnh, địa phương phải có hình thức truyền thông phù hợp, xây dựng các chuyên trang, chuyên đề, lan tỏa ý nghĩa hiệu quả của chương trình để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Lực lượng công an, quân sự phải đi đầu, phấn đấu hoàn thành sớm nhất để tạo hiệu ứng lan tỏa. Bảo hiểm xã hội tỉnh tạo mọi điều kiện để các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế tiếp tục nâng cấp hệ thống thông tin, bảo đảm đồng bộ, liên thông và chuẩn hóa dữ liệu khám sức khỏe vào phần mềm của Sở Y tế, trên cơ sở đó kết nối, liên thông với hệ thống dữ liệu y tế của Bộ Y tế để phục vụ xuyên suốt công tác quản lý, theo dõi sức khỏe người dân...