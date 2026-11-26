Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung kiểm tra, đôn đốc các địa phương có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe còn thấp, tiến độ triển khai chậm; đồng thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, kinh phí, nhân lực và cơ sở vật chất y tế.

UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý; chủ động giải quyết các khó khăn thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đáng chú ý, kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của người đứng đầu.