Đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho học sinh

Mục tiêu nhằm sớm phát hiện những vấn đề sức khỏe học đường, góp phần bảo đảm điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Huệ (phường Long Bình) được khám sức khỏe đầu năm học.

Hơn 80% trường học đã tổ chức khám sức khỏe

Trong tháng 10-2026, hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho học sinh được triển khai tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố. Tại Trường tiểu học Nguyễn Huệ (phường Long Bình), đoàn bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đồng Nai vừa tổ chức khám sức khỏe cho hơn 1 ngàn học sinh. Các em được đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số khối cơ thể (BMI), đo mạch, huyết áp và khám các chuyên khoa mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, nhi khoa.

Trước đó, CDC Đồng Nai tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 1,7 ngàn học sinh Trường THCS Tân An (phường Biên Hòa); hơn 3,7 ngàn học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng (phường Long Bình); hơn 800 học sinh Trường tiểu học Tân Bình và Trường TH-THCS Tân Đồng (phường Bình Phước)... Công tác khám sức khỏe được bố trí ngay tại trường, theo từng khối lớp, giúp học sinh được kiểm tra sức khỏe thuận tiện, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Theo Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên, đến nay đã có hơn 80% trường học trên địa bàn thành phố tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Các trường còn lại đang tiếp tục phối hợp với cơ sở y tế đủ điều kiện để triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Khám sức khỏe đầu năm học là hoạt động quan trọng trong công tác y tế trường học. Qua đó, học sinh được kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản. Những học sinh có dấu hiệu bất thường được hướng dẫn đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị khi cần thiết, tránh để những vấn đề sức khỏe ảnh hưởng đến quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm học này, thành phố có hơn 1 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên thuộc diện kiểm tra sức khỏe đầu năm học và phối hợp khám sức khỏe định kỳ. Từ tháng 9 đến tháng 11-2026 là cao điểm khám sức khỏe cho học sinh. Cuối năm, các trường sẽ tổng hợp kết quả, thông báo đến phụ huynh và cập nhật dữ liệu sức khỏe theo quy định.

Chăm sóc sức khỏe lâu dài cho học sinh

Để công tác khám sức khỏe đạt hiệu quả, các trường học chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với cơ sở y tế thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung khám; thông báo đến phụ huynh, bố trí học sinh theo từng lớp, từng khối để hoạt động diễn ra khoa học, an toàn.

Cô Phạm Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Huệ (phường Long Bình) cho biết: Kết quả khám sức khỏe cho học sinh sẽ được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, giúp nhà trường và phụ huynh thuận tiện theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh.

Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Biên Hòa (phường Biên Hòa) cho hay: Hằng năm, nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh 2 lần. Năm nay, nhà trường đã lập danh sách hơn 1,8 ngàn học sinh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trong đó có vấn đề kinh phí để triển khai khám sức khỏe cho các em.

Em Hoàng Trâm Anh, lớp 5/11, Trường tiểu học Biên Hòa chia sẻ: Ngoài việc được kiểm tra sức khỏe, em và các bạn còn được bác sĩ, điều dưỡng hướng dẫn vệ sinh cá nhân, chăm sóc răng miệng, ăn uống đủ chất để có sức khỏe tốt.

Thạc sĩ - bác sĩ Trần Lê Duy Cường, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay: Những vấn đề thường gặp ở lứa tuổi học đường cần được quan tâm gồm: tật khúc xạ, bệnh răng miệng, cong vẹo cột sống, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và các vấn đề sức khỏe tinh thần. Nếu không được phát hiện, tư vấn và theo dõi kịp thời, những tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu bài học, sinh hoạt và sự phát triển lâu dài của trẻ.

Do đó, sau khi có kết quả khám, nhà trường cần thông báo đầy đủ đến phụ huynh, phối hợp theo dõi các trường hợp cần lưu ý và hướng dẫn gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu khi cần thiết. Việc khám sức khỏe chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi kết quả được sử dụng để xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp cho từng học sinh, thay vì dừng lại ở hoạt động kiểm tra ban đầu.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên nhấn mạnh: Đẩy nhanh khám sức khỏe cho học sinh là một phần trong mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân thành phố. Khi hoạt động này được triển khai đồng bộ, gắn với quản lý hồ sơ sức khỏe và theo dõi sau khám, mỗi trường học sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Qua đó, ngành y tế, ngành giáo dục cùng gia đình không chỉ chủ động phát hiện bệnh lý học đường mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng để thế hệ trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.