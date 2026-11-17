Chiều 16/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chủ trì có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thống nhất nguyên tắc, phương pháp rà soát vị trí việc làm, gắn với danh mục nghiệp vụ chuẩn, bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra. Việc xác định từng vị trí phải căn cứ nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế và yêu cầu năng lực; kết hợp rà soát từ dưới lên với chuẩn hóa từ trên xuống./.