Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 2 cụm công nghiệp tại các xã Liên Minh, Phùng Nguyên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra tại Cụm công nghiệp Nam Thanh Ba, xã Liên Minh.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tổng kinh phí dự kiến đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 2 CCN là 100 tỷ đồng. Trong đó, CCN Nam Thanh Ba dự kiến đầu tư 75 tỷ đồng, CCN Hợp Hải - Kinh Kệ dự kiến đầu tư 25 tỷ đồng.

CCN Nam Thanh Ba có diện tích quy hoạch khoảng 36,74ha, hiện có 10 dự án thứ cấp đăng ký đầu tư. Qua các giai đoạn triển khai, một số tuyến giao thông đã được xây dựng nhưng chưa hoàn chỉnh; hệ thống thoát nước mới được đầu tư một phần; hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và chiếu sáng chưa đồng bộ. Một số tuyến đường nội bộ chưa được kết nối khép kín, ảnh hưởng đến khả năng khai thác hạ tầng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các dự án trong CCN.

CCN Hợp Hải - Kinh Kệ có quy mô khoảng 39,73ha, hiện có 17 doanh nghiệp, trong đó, 14 doanh nghiệp đang hoạt động và 3 doanh nghiệp đang xây dựng. Mặc dù hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư qua các giai đoạn nhưng đến nay, một số hạng mục giao thông, thoát nước, chiếu sáng và phòng cháy, chữa cháy vẫn chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng đồng bộ yêu cầu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tại buổi kiểm tra, Sở Công Thương đề xuất đầu tư xây dựng mới, kéo dài và mở rộng các tuyến giao thông tại CCN Nam Thanh Ba với tổng chiều dài khoảng 1,62km; đầu tư hệ thống thoát nước mưa dài khoảng 6,18km; xây dựng 9 trụ cứu hỏa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại khoảng 101 vị trí cột đèn và thực hiện san nền trong phạm vi các tuyến đường theo thiết kế.

Tại CCN Hợp Hải - Kinh Kệ, phương án đề xuất gồm xây dựng mới khoảng 670m đường gom, mở rộng hơn 330m đường giao thông hiện có; bổ sung khoảng 670m cống thoát nước mưa, 1,7km đường ống cấp nước chữa cháy, 13 trụ cứu hỏa và hệ thống chiếu sáng tại 85 vị trí cột đèn. Đồng thời, cải tạo vỉa hè, bó vỉa và chỉnh trang cổng CCN, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm mỹ quan và điều kiện phục vụ sản xuất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra tại Cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ, xã Phùng Nguyên.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, hoàn thành quyết toán để xác định nhu cầu tiếp tục đầu tư, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, không chồng lấn với các dự án đã triển khai.

Đồng chí chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn lực hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cải tạo hệ thống thoát nước, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nội CCN, phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy đạt từ 70% trở lên. Đặc biệt, xác định bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt, ưu tiên đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các dự án, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương. Chính quyền các xã phải vào cuộc quyết liệt, nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai, từng bước hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các CCN, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường bền vững.