Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Khánh Hòa

Chiều 26-10, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Hòa Nam chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 20-10, Khánh Hòa đã đồng bộ hơn 1,1 triệu thửa đất lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, đạt tỷ lệ 77,6%; đồng thời hoàn tất chuyển đổi mô hình dữ liệu phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhờ đưa cơ sở dữ liệu đất đai vào khai thác trực tiếp thay thế thành phần hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, tỉnh đã đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. Cùng với đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đối khớp thành công thông tin chủ sử dụng đất cho 384.773 trường hợp từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác làm sạch dữ liệu đất đai vẫn còn nhiều việc cần hoàn thành. Cụ thể, nhóm 2 (các thửa đất cần hoàn thiện dữ liệu) còn 66.574 thửa; nhóm 3 (các thửa đất chưa có dữ liệu) còn hơn 325.000 thửa. Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã cập nhật những chủ trương, văn bản chỉ đạo mới của Trung ương; phân tích các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu, tập trung vào 2 nhóm này.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Hòa Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương để rà soát, xây dựng lại kế hoạch hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của tỉnh, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và xác định rõ nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với nhóm 2, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan cần tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu, chuyển các thửa đất đủ điều kiện sang nhóm 1 (nhóm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”). Đối với nhóm 3, cần tập trung xác định những khó khăn, vướng mắc, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc và đề xuất giải pháp tháo gỡ cho cấp cơ sở. UBND tỉnh sẽ căn cứ tham mưu hằng tháng của Sở Nông nghiệp và Môi trường để ban hành văn bản chỉ đạo điều hành kịp thời.