Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên hệ thống thông tin đất đai của tỉnh hiện có dữ liệu của 1.487.771 trong tổng số 3.636.709 thửa đất, đạt 40,91%. Trong đó, 847.994 thửa thuộc nhóm 1 và 639.777 thửa thuộc nhóm 2. Toàn tỉnh đã đồng bộ 1.136.882 thửa đất về Trung ương, đạt 76,42% số thửa đã có dữ liệu trên hệ thống của tỉnh, tăng 648.536 thửa so với tháng 8. Ngoài ra, 419.216 thửa đất đã được đồng bộ sang C12; 25.003 thửa đất có giấy chứng nhận được đồng bộ sang C06. Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, toàn tỉnh còn 1.252.212 thửa đất cần thực hiện.

Tiến độ triển khai giữa các địa phương chưa đồng đều. Địa hình phức tạp, người sử dụng đất đi làm ăn xa, hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ chưa được chỉnh lý thường xuyên gây khó khăn cho việc thu thập, đối chiếu thông tin. Một số thông tin về người sử dụng đất chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, một số xã, phường chưa chủ động bố trí nhân lực rà soát, bổ sung thông tin cho các thửa đất nhóm 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu kết luận hội nghị.

Ban Chỉ đạo số 1214 xác định nhiệm vụ trọng tâm là bổ sung thông tin, tài liệu còn thiếu của 639.777 thửa đất nhóm 2 để chuyển lên nhóm 1, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-11-2026. Tỉnh tiếp tục đồng bộ dữ liệu về Trung ương, phấn đấu đạt 80% số thửa đã có trong cơ sở dữ liệu; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu cho 1.252.212 thửa đất tại khu vực đã có bản đồ địa chính, hoàn thành theo kế hoạch vào ngày 30-10-2027.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ; xác định rõ khối lượng công việc, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị. Cần rà soát từng nhóm nhiệm vụ, nhóm dữ liệu; bố trí nhân lực, phương tiện, kinh phí phù hợp; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn trong thu thập, kiểm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”, được cập nhật kịp thời khi có biến động. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo để xem xét, tháo gỡ.