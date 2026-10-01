Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trụ sở Báo và PTTH Lâm Đồng

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng (thứ nhất bên phải qua) cùng Ban Giám đốc kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công Dự án xây dựng trụ sở Đài PTTH Lâm Đồng (nay là Báo và PTTH Lâm Đồng)

Dự án xây dựng trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng được triển khai tại đường Đống Đa (phường Xuân Hương - Đà Lạt) với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình gồm: khối nhà làm việc 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tháp truyền hình cao 98,5 m cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị phục vụ hoạt động phát thanh, truyền hình và phim trường.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, dự án có 27 gói thầu, trong đó 20 gói đã hoàn thành. Gói thầu số 8 - thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình là gói thầu chính, có giá trị hợp đồng hơn 177,8 tỉ đồng.

Theo đánh giá của đơn vị giám sát, dự án xây dựng trụ sở Báo và PTTH Lâm Đồng chưa đạt kế hoạch, đến nay, khối lượng thực hiện gói thầu chính mới đạt khoảng 87%

Đến nay, khối lượng thực hiện gói thầu số 8 đạt khoảng 87%. Một số hạng mục chính đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành như: kết cấu công trình, tháp truyền hình, hệ thống điện, thang máy, máy phát điện, trạm biến áp và một số hệ thống kỹ thuật.

Tuy nhiên, một số phần việc hoàn thiện, hạ tầng ngoài nhà, hệ thống điện nhẹ, phòng cháy chữa cháy, hệ thống quản lý tòa nhà, cảnh quan, sân đường và một số thiết bị vẫn đang được triển khai. Do khối lượng còn lại liên quan đến nhiều hạng mục kỹ thuật, yêu cầu các đơn vị cần tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi để bảo đảm tiến độ chung.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn (ở giữa) đề nghị nhà thầu bám sát tiến độ đã cam kết, chủ động huy động các nguồn lực để đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trong năm 2026 theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng

Qua kiểm tra thực tế, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công phối hợp chặt chẽ, rà soát cụ thể từng phần việc còn lại, xây dựng kế hoạch thực hiện theo ngày, theo tuần.

Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng thực hiện song song công tác thi công với hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công và thanh toán đối với những khối lượng đã đủ điều kiện.

Theo kế hoạch được điều chỉnh, gói thầu số 8 dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Sau khi công trình cơ bản hoàn thành, các đơn vị sẽ triển khai việc tháo dỡ, di dời thiết bị từ trụ sở cũ sang trụ sở mới, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Phối cảnh trụ sở Báo và PTTH Lâm Đồng khi hoàn thành

Đồng chí Lê Huy Toàn đề nghị Ban Quản lý dự án tiếp tục theo dõi sát tiến độ tại công trường, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý; đồng thời duy trì giao ban tiến độ, kiểm tra thường xuyên nhằm bảo đảm các mốc công việc được thực hiện đúng kế hoạch.

Trường hợp tiến độ tiếp tục chưa đáp ứng yêu cầu với mốc thời gian 30/10, chủ đầu tư sẽ xem xét các giải pháp phù hợp theo hợp đồng và quy định hiện hành, nhằm bảo đảm công trình được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Lê Huy Toàn