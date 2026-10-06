Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án bảo trì đường bộ

Hiện, Sở Xây dựng được giao quản lý, bảo trì khoảng 631 km trên 5 tuyến quốc lộ và gần 993 km trên 38 tuyến đường tỉnh. Năm 2026, tổng kinh phí bảo trì hệ thống quốc lộ phân cấp và đường tỉnh được phê duyệt, bổ sung qua các đợt gần 295 tỷ đồng. Đến nay, 9 công trình quốc lộ chuyển tiếp và 6 công trình đường tỉnh chuyển tiếp đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Các công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, khắc phục hư hỏng do thiên tai đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do Sở quản lý chịu thiệt hại do mưa lũ ước khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó, công trình khẩn cấp tại Km9+650, đường tỉnh 216 đã hoàn thành thi công; công trình tại Km6+780, đường tỉnh 202 đang được triển khai.

Quá trình thực hiện công tác bảo trì đường bộ còn gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu, nhựa đường biến động; nguồn vật liệu tại khu vực miền Tây của tỉnh khan hiếm; một số vị trí sạt lở liên quan đến đất rừng còn vướng thủ tục...

Về kế hoạch năm 2027, Sở Xây dựng dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên theo giai đoạn 3 năm; hoàn thành 12 dự án sửa chữa định kỳ chuyển tiếp trong quý I; chuẩn bị đầu tư các danh mục sửa chữa mới để triển khai thi công ngay từ đầu năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ các công trình bảo trì, sửa chữa đường bộ chuyển tiếp, tập trung xử lý các công trình còn chậm, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thực hiện, có kế hoạch bù lại khối lượng. Tăng tốc thực hiện các dự án triển khai mới, các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch và giải ngân nguồn vốn được giao, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Đối với công tác khắc phục sụt trượt tại tuyến tránh phường Tân Giang - phường Thục Phán, yêu cầu hoàn thành trong tháng 10/2026 để đưa tuyến đường vào khai thác đồng bộ.

Giao các sở, ngành phối hợp giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, vị trí bãi thải và các thủ tục liên quan, không để ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Trong quá trình triển khai, những vấn đề thuộc thẩm quyền, Sở Xây dựng chủ động xử lý; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đối với kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2027, yêu cầu Sở Xây dựng chủ động thực hiện sớm các bước chuẩn bị đầu tư, rà soát, xác định thứ tự ưu tiên các công trình thực sự cấp thiết, hoàn thiện các thủ tục để có thể triển khai ngay từ đầu năm, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn và duy trì giao thông an toàn, thông suốt.