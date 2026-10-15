Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến 90 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc, với gần 1.000 đại biểu.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 sát với tình hình thực tế; chủ động, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết chiến lược của Trung ương và nghị quyết của đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2026.

Công tác giám sát thường xuyên tiếp tục được chú trọng, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngay từ khi mới ban hành.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra được quan tâm. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện hiệu quả...

Cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra 1.015 tổ chức đảng và 5.989 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 813 tổ chức đảng và 1.963 đảng viên; thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 417 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 29 đảng viên.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc phát biểu.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; kiểm tra tài chính đảng, xác minh tài sản, thu nhập và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thu Trang, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, yêu cầu UBKT các cấp tập trung tham mưu quán triệt, triển khai nghiêm các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kết luận Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu rà soát, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 100% chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; khẩn trương tham mưu ban hành quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm đối với 3 đảng bộ mới thành lập. Chú trọng kiểm tra việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, tài liệu; tăng cường tập huấn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.