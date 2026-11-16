Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án nhà máy điện hạt nhân

Chiều 16-11, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải).

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng chủ trì buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại hai dự án đang được các địa phương, đơn vị liên quan tập trung triển khai. Đối với Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt trên diện tích 474,3ha; diện tích đất đã được quản lý sau thu hồi đạt 423,8ha, tương đương 82,3%. Tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt trên diện tích 403,3ha, đạt 97,5% tổng diện tích dự án. Các hạng mục hạ tầng khu tái định cư, khu nghĩa trang, khu neo đậu tàu cá và những công trình liên quan đang được triển khai.

Lãnh đạo UBND xã Phước Dinh báo cáo một số nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải báo cáo nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Qua kiểm tra và làm việc, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tập trung giải quyết những trường hợp còn vướng mắc về nguồn gốc đất, ranh giới thu hồi đất và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh thi công hạ tầng các khu tái định cư và công trình phục vụ dự án, bảo đảm điều kiện bố trí nơi ở mới cho người dân. Đối với những khó khăn về nguồn vật liệu san lấp và thủ tục liên quan, các sở, ngành chủ động phối hợp giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án nhà máy điện hạt nhân trên địa bàn tỉnh.