Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía nam

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Dự án có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhằm khơi thông hạ tầng giao thông, logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, dự án tập trung nâng cấp sông Mang Thít (46,9km), sông Trà Ôn (9,2km) và kênh Chợ Lách (7,9km) cùng các công trình phụ trợ, kè bảo vệ bờ và cầu Chợ Lách 2.

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai trên địa bàn 8 xã (Hòa Bình, Tân Long Hội, Tam Bình, Ngãi Tứ, Hòa Hiệp, Trà Côn, Phú Phụng, Chợ Lách) với tổng mức đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 706 tỷ đồng. Tổng số thửa đất ảnh hưởng khoảng 1.248 thửa của 932 hộ dân.

Đến nay, các địa phương đã thành lập Hội đồng bồi thường, ban hành kế hoạch và thông báo thu hồi đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã nhận 124 tỷ đồng từ nguồn vốn dự án và đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để tổ chức chi trả bồi thường cho người dân trong tháng 11/2026, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch thi công trong tháng 12/2026.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Để phục vụ an cư cho 265 hộ dân có nhu cầu, tỉnh đang đẩy nhanh thi công hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư Tam Bình, Trà Ôn (hoàn thành năm 2027) và đề xuất đầu tư Khu tái định cư xã Chợ Lách quy mô hơn 206 tỷ đồng. Tỉnh cũng chỉ đạo phương án hỗ trợ tạm cư để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đánh giá cao quyết tâm của Vĩnh Long. Thứ trưởng nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ dự án, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng.