Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kiểm tra các dự án tái định cư tại xã Bảo Hà. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Theo Ủy ban nhân dân xã Bảo Hà, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đi qua địa bàn dài gần 27km, ảnh hưởng đến 15 thôn. Diện tích đất dự kiến thu hồi phục vụ dự án là 97,76ha, liên quan khoảng 324 hộ dân, trong đó 253 hộ dự kiến cần bố trí tái định cư.

Để bảo đảm chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng, xã Bảo Hà dự kiến triển khai 7 dự án tái định cư, sắp xếp dân cư; 1 dự án di chuyển và sắp xếp trường mầm non, tiểu học, nhà văn hóa thôn. Các công trình được đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống, nhanh chóng bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Lãnh đạo xã Bảo Hà thực hiện nghi thức khởi công các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Vừa qua địa phương đã tiến hành khởi công 3 dự án gồm: Dự án khu tái định cư Ù Sóc có tổng mức đầu tư 7,2 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 1,32ha. Dự án bố trí 10 lô đất ở, tổng diện tích 2.000m²; đồng thời cải tạo đường giao thông, đầu tư hạ tầng cấp điện, cấp nước.

Dự án khu tái định cư Thùng có tổng mức đầu tư 27,3 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 3,44ha. Dự án bố trí 35 lô đất ở, tổng diện tích 5.715m²; xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp nước, đường dây điện và trạm biến áp.

Dự án khu tái định cư Mai Hồng có tổng mức đầu tư 10,7 tỷ đồng, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 1,87ha. Dự án bố trí 26 lô đất ở, tổng diện tích 4.776m²; đầu tư đường giao thông, hạ tầng cấp nước, trạm biến áp và đường dây hạ thế.

Cả 3 dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đồng chí Trần Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hà cho biết, song song với việc triển khai các khu tái định cư, địa phương đang tập trung đẩy nhanh công tác thống kê, kiểm đếm, xác định phạm vi ảnh hưởng để làm cơ sở thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, xã đã kiểm đếm được 137/324 hộ, với diện tích khoảng 28,5ha trong tổng số 97,76ha thuộc địa bàn 6 thôn.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kịp thời giải đáp những ý kiến, kiến nghị của người dân trong quá trình thực hiện, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tạo đồng thuận trong nhân dân.