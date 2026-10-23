Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng cùng các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại cầu Bà Chẻo. Ảnh: Hiếu Thanh

Theo báo cáo của xã An Phước, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường 6 đợt cho 150 trường hợp, với tổng diện tích 37,668ha. Xã đã thành lập 2 tổ vận động do lãnh đạo xã làm tổ trưởng, tập trung tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đến nay, đơn vị thi công đã tiếp nhận thực địa 30,55ha, đạt 72,72%.

Tuy nhiên, tiến độ GPMB dự án vẫn chậm so với kế hoạch đề ra. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường, việc xác minh nguồn gốc đất, các trường hợp chủ sử dụng đất vắng mặt và một số hộ chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND xã An Phước. Ảnh: Hiếu Thanh

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng ghi nhận nỗ lực của xã trong công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng, nhất là việc thành lập 2 tổ vận động chuyên trách do Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm tổ trưởng, trực tiếp đối thoại với người dân tại cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận.

Để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm hoàn thành 100% công tác GPMB theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, đồng chí Hà Anh Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị xã An Phước phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, tập trung đối thoại để tăng cường sự đồng thuận của người dân, bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng thời hạn và quy định.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hiếu Thanh

Đối với những trường hợp đất vắng chủ, đồng chí Hà Anh Dũng yêu cầu khẩn trương tổ chức họp liên ngành, thống nhất phương án xử lý, bàn giao mặt bằng theo quy định pháp luật. Với 4 trường hợp có đơn khiếu nại, cần ban hành văn bản trả lời công khai, đúng thẩm quyền.

Đồng chí Hà Anh Dũng cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan; Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công cần tiếp nhận mặt bằng đến đâu, triển khai thi công ngay đến đó, đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản.