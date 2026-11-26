Sáng 26-11, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án Cơ sở hạ tầng khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông (phường Nam Nha Trang).

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà chỉ đạo tại cuộc kiểm tra thực tế tiến độ dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh (chủ đầu tư), đối với giai đoạn 1 của dự án (khu vực 38,85ha), các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đã được thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đối với giai đoạn 2 (khu vực mở rộng 14,86ha), chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc giai đoạn 2A (khu vực phía đông đường N4); khối lượng thi công giai đoạn 2B đạt 30%, hiện phải tạm dừng thi công do vướng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà nghe lãnh đạo chủ đầu tư dự án báo cáo.

Đến nay, công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn thành đối với 325/325 trường hợp bị ảnh hưởng thuộc phần mở rộng của dự án. Tuy nhiên, mới có 138 trường hợp được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, đạt 42%; 127 trường hợp bàn giao mặt bằng, đạt 39%.

Đối với 84 trường hợp có nhà ở, phải bố trí chỗ ở khi bị thu hồi đất, chủ đầu tư đã phối hợp với UBND phường Nam Nha Trang rà soát, tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng của người dân, hoàn chỉnh phương án bốc thăm bố trí chỗ ở đối với các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp nhưng thực tế có ăn ở trên đất bị thu hồi và không có nơi ở nào khác. Dự kiến ngày 27-11, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án sẽ tổ chức họp xét, thông qua tiêu chí. Đối với 92 trường hợp không có nhà ở trên đất bị thu hồi theo phân loại của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đã có văn bản đề nghị xem xét ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 trường hợp, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ đối với 81 trường hợp còn lại, dự kiến hoàn thành ngày 27-11.

Tại buổi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Thanh Hà yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND phường Nam Nha Trang khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án bố trí chỗ ở đối với các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp nhưng thực tế có ăn ở trên đất bị thu hồi, không có nơi ở nào khác. Trong đó, cần nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của từng trường hợp, tổ chức bốc thăm bố trí chỗ ở bảo đảm công khai, chặt chẽ, đúng quy định. UBND phường Nam Nha Trang phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin rà soát, xác minh đối với các trường hợp này.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với nhóm trường hợp không có nhà ở trên đất bị thu hồi, bao gồm: Các trường hợp xây dựng nhà ở trước hoặc sau thời điểm có thông báo thu hồi đất nhưng không ăn ở liên tục; đất trống hoặc chỉ có cổng, tường rào, mái che và các trường hợp giải tỏa một phần. Đối với những khu vực người dân đã bàn giao mặt bằng, chính quyền địa phương phải tăng cường quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương nhất, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục thi công, sớm hoàn thành dự án.