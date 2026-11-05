Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Đồng chí Đinh Quang Tuyên kiểm tra tiến độ công tác giải phóng mặt bằng tại xã Nà Phặc.

Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có tổng chiều dài khoảng 82,5km, tổng mức đầu tư dự kiến 29.300 tỷ đồng; đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 61km. Riêng đoạn tuyến qua 4 xã Nà Phặc, Ngân Sơn, Bằng Vân và Thượng Quan dài hơn 30km.

Đến ngày 3/11/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa được 56,6km tuyến qua địa phận tỉnh Thái Nguyên. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc đã phối hợp với 10/10 địa phương có Dự án đi qua tổ chức họp dân, công khai hướng tuyến, chế độ, chính sách và các nội dung liên quan.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng tại xã Ngân Sơn.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các địa phương cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động đang được triển khai, bước đầu tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương thực hiện dự án. Dù vậy, quá trình chuẩn bị giải phóng mặt bằng vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết.

Các địa phương kiến nghị chủ đầu tư quan tâm phương án hoàn trả đường giao thông dân sinh, bảo đảm việc đi lại của người dân và hoạt động dạy, học tại các điểm trường bị ảnh hưởng; rà soát, bố trí vị trí tập kết đất, đá dư thừa phù hợp. Đồng thời, đề nghị xem xét bổ sung nút giao kết nối với địa phương, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và khai thác hiệu quả tuyến cao tốc sau khi hoàn thành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc kiến nghị các cơ quan chức năng hai tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng sớm thống nhất phương án phân định trách nhiệm, nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng các bãi đổ thải và đầu tư xây dựng các khu tái định cư; phối hợp cập nhật các vị trí bãi đổ thải thay thế vào hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mốc giới, có phương án xử lý những vị trí cọc giải phóng mặt bằng còn thưa, gây khó khăn cho việc xác định ranh giới thu hồi đất, kiểm đếm và lập phương án bồi thường.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng tại xã Bằng Vân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Quang Tuyên đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, công khai đầy đủ thông tin về dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để người dân nắm rõ, đồng thuận, phối hợp thực hiện. Các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và chính quyền cơ sở cần tăng cường phối hợp, rà soát kỹ phạm vi ảnh hưởng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đối với các kiến nghị liên quan đến nút giao, đường dân sinh, trường học, khu tái định cư và công trình hạ tầng kỹ thuật, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá cụ thể, đề xuất phương án phù hợp, bảo đảm kết nối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch.